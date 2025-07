"Trzeba się ogarnąć". Tusk o trzech kryteriach działania nowego rządu

Tusk o trzech kryteriach dla nowego rządu: porządek, bezpieczeństwo i przyszłość Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

REKONSTRUKCJA RZĄDU. OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE W TVN24+

W środę premier Donald Tusk przedstawił szczegóły rekonstrukcji rządu. - Są takie momenty w historii każdego kraju, że trzeba ogarnąć się po zdarzeniach, które wstrząsają często scenami politycznymi, stanąć twardo na ziemi, powstrzymać emocje i na nowo ruszyć z takim impetem i wiarą we własne siły do roboty, do pracy. I temu często towarzyszą konieczne zmiany, także personalne - powiedział.

Premier wymienił następnie kluczowe potrzeby i motywacje, które wpłynęły na zaproponowane przez niego zmiany. Jednocześnie wyraził nadzieję, że - zgodnie z ustaleniami z prezydentem Andrzejem Dudą - do zaprzysiężenia nowych ministrów dojdzie w czwartek. - W piątek odbędzie się pierwsze posiedzenie gabinetu w nowym składzie - zapowiedział.

- Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość, to są te trzy kryteria, które dzisiaj powinny rozstrzygać o doborze ludzi, o pracach rządu i które potrzebują bez wątpienia determinacji, i takiej wielkiej wiary, wielkiego przekonania do tego, że to co robimy, ma sens - wymianiał Tusk.

Konferencja prasowa premiera Donalda Tuska w sprawie rekonstrukcji rządu Źródło: Leszek Szymański/PAP

"Tu już nie ma miejsca na jakieś iluzje"

Tusk oświadczył następnie, że "czas na nowo podjąć te wyzwania, przed którymi stanęli po 15 października i ruszyć z dodatkową energią do realizacji tego naszego pięknego marzenia o bezpiecznej Polsce". - Dosyć marudzenia, nie stało się nic takiego, co unieważniłoby którekolwiek z tych wielkich marzeń i wielkich celów, jakie nam przyświecały wtedy, kiedy doprowadziliśmy dzięki głosom milionów Polaków do tej zmiany, zasadniczej zmiany w Polsce - zaznaczył.

- To nie jest zabieg reklamowy, zmiana rządu. Ja nie jestem tutaj też do tego, żeby kogoś pocieszać. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, będziemy podejmować pracę z nowym gabinetem. Tu już nie ma miejsca na jakieś iluzje, czy oszukiwanie się - mówił.

Premier podkreślił również, że nadszedł czas, który musi oznaczać "koniec konfliktów w koalicji 15 października".

OGLĄDAJ: TVN24 HD