Polska Spadek zaufania do Karola Nawrockiego. Wyprzedził go Radosław Sikorski Arleta Zalewska |

Spadek poparcia Karola Nawrockiego, wyprzedził go Radosław Sikorski Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prezydent Karol Nawrocki tak słabych wyników zaufania w rankingu Onetu nie miał od początku swojej prezydentury. - Mam nadzieję, że dla pana prezydenta będzie to powodem do refleksji, że może jego szantaże wobec MSZ, niepodpisywanie odwołań i powołań ambasadorów mu nie służą - stwierdził szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który jest nowym liderem zaufania.

Sikorski prowadzi z minimalną przewagą jednej dziesiątej procenta. Tuż za nim Karol Nawrocki. Większa różnica dotyczy braku zaufania - to ponad 3 punkty procentowe. Potem kolejno w rankingu zaufania znaleźli się Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Bosak i Donald Tusk.

Prezydent Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP/EPA

To, co dało szefowi dyplomacji zwycięstwo, to spadek poziomu zaufania do prezydenta. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że wynika on "z tego, co robi, a raczej z tego, czego nie robi". Wskazał, że Nawrocki wetuje ustawy.

Ranking zaufania do osób publicznych Źródło zdjęcia: TVN24

Komentarze do publikacji sondażu w sprawie Karola Nawrockiego

Doradców prezydenta powinien niepokoić wykres pokazujący, jak zmieniał się poziom zaufania od początku prezydentury. Najwyższy poziom zaufania Karol Nawrocki notował w czerwcu, a potem przez kolejne pięć miesięcy coraz mniej ankietowanych wskazywało, że ufa prezydentowi. Ostatecznie jest to spadek o blisko 10 punktów procentowych.

- Wszystko można sobie narysować. Ja też sobie coś narysuję, słupki porobimy i będziemy się bardzo poważnie zastanawiać, co z tego wynika - stwierdził Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości sondaż lekceważą, a prezydencki minister Marcin Przydacz dodaje, że "pełni spokoju pracują dalej". Przy okazji obraża Onet, twierdząc bez żadnych podstaw, że portal opublikował zakupiony sondaż i przypomina inne badanie - CBOS-u - w którym prezydent jest liderem, tuż za nim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, a dopiero potem jest Radosław Sikorski.

Dwa dni temu min. @szefernaker komentując sondaż CBOS mówiący o wzroście zaufania Polaków do, będącego liderem tego sondażu, Prezydenta - napisał tak:



„Znając życie, za chwilę pojawią się sondaże, które pokażą odwrotny trend. Były przecież i takie, które nie dawały Karolowi… https://t.co/5ltaNYvV7a — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 26, 2026 Rozwiń Źródło: X

- Ja się cieszę, jak idziemy do góry - stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - To są sondaże, które nie pokazują, jak wygląda rzeczywistość, tylko próbują ją kreować - ocenił z kolei Andrzej Śliwka z PiS.

Karol Nawrocki toczy z rządem bój na wielu frontach. Ostatnio wycofał się ze spotkania z premierem, odsuwał uroczystość zaprzysiężenia, przy okazji zmian w rządzie, do których ostatecznie i tak musiało dojść. Fiaskiem zakończyły się również prezydenckie próby porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

- Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach zwycięzca czy przegrany - stwierdził Śliwka. Pytany o porażkę inicjatywy w sprawie TK, wskazał, że prezydent chciał stworzyć forum do dyskusji.

W Belwederze odbyły się trzy spotkania. Po tym, jak PiS postawiło warunki nie do spełnienia, kolejnych rozmów nie zaplanowano.