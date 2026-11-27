Spadek zaufania do Karola Nawrockiego. Wyprzedził go Radosław Sikorski
Prezydent Karol Nawrocki tak słabych wyników zaufania w rankingu Onetu nie miał od początku swojej prezydentury. - Mam nadzieję, że dla pana prezydenta będzie to powodem do refleksji, że może jego szantaże wobec MSZ, niepodpisywanie odwołań i powołań ambasadorów mu nie służą - stwierdził szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który jest nowym liderem zaufania.
Sikorski prowadzi z minimalną przewagą jednej dziesiątej procenta. Tuż za nim Karol Nawrocki. Większa różnica dotyczy braku zaufania - to ponad 3 punkty procentowe. Potem kolejno w rankingu zaufania znaleźli się Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Bosak i Donald Tusk.
To, co dało szefowi dyplomacji zwycięstwo, to spadek poziomu zaufania do prezydenta. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że wynika on "z tego, co robi, a raczej z tego, czego nie robi". Wskazał, że Nawrocki wetuje ustawy.
Komentarze do publikacji sondażu w sprawie Karola Nawrockiego
Doradców prezydenta powinien niepokoić wykres pokazujący, jak zmieniał się poziom zaufania od początku prezydentury. Najwyższy poziom zaufania Karol Nawrocki notował w czerwcu, a potem przez kolejne pięć miesięcy coraz mniej ankietowanych wskazywało, że ufa prezydentowi. Ostatecznie jest to spadek o blisko 10 punktów procentowych.
- Wszystko można sobie narysować. Ja też sobie coś narysuję, słupki porobimy i będziemy się bardzo poważnie zastanawiać, co z tego wynika - stwierdził Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości sondaż lekceważą, a prezydencki minister Marcin Przydacz dodaje, że "pełni spokoju pracują dalej". Przy okazji obraża Onet, twierdząc bez żadnych podstaw, że portal opublikował zakupiony sondaż i przypomina inne badanie - CBOS-u - w którym prezydent jest liderem, tuż za nim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, a dopiero potem jest Radosław Sikorski.
- Ja się cieszę, jak idziemy do góry - stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - To są sondaże, które nie pokazują, jak wygląda rzeczywistość, tylko próbują ją kreować - ocenił z kolei Andrzej Śliwka z PiS.
Karol Nawrocki toczy z rządem bój na wielu frontach. Ostatnio wycofał się ze spotkania z premierem, odsuwał uroczystość zaprzysiężenia, przy okazji zmian w rządzie, do których ostatecznie i tak musiało dojść. Fiaskiem zakończyły się również prezydenckie próby porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
- Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach zwycięzca czy przegrany - stwierdził Śliwka. Pytany o porażkę inicjatywy w sprawie TK, wskazał, że prezydent chciał stworzyć forum do dyskusji.
W Belwederze odbyły się trzy spotkania. Po tym, jak PiS postawiło warunki nie do spełnienia, kolejnych rozmów nie zaplanowano.