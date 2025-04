Trzaskowski po szkoleniu. "Duma rozpiera"

Tusk o dobrowolnych szkoleniach wojskowych. "Podwoimy liczbę szkolonych do 2027 roku" Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, poinformował, że ukończył jednodniowe szkolenie wojskowe dla chętnych. Zrobił to w ramach szóstej edycji "Trenuj z wojskiem", która miała miejsce w sobotę. Szkolenia potrwają do lipca i mogą wziąć w nich udział osoby od 15 do 65 roku życia.

Kandydat KO Rafał Trzaskowski poinformował, że szkolenie przeszedł w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Na swoich kontach społecznościowych zamieścił w sobotę wieczorem zdjęcie certyfikatu ukończenia szkolenia. "Wiedza przydatna, instruktorzy rewelacyjni - doświadczone fachury z pasją, a przy okazji mega fajni ludzie - poważni, ale z dystansem. Aż duma rozpiera, że mamy takich profesjonalnych żołnierzy" - napisał prezydent Warszawy.

Za mną całodniowe szkolenie w ramach akcji "Trenuj z wojskiem". Ci, którzy podobnie jak ja pamiętają ze szkoły nieco groteskowe "przysposobienie obronne", będą w szoku. Wiedza przydatna, instruktorzy rewelacyjni - doświadczone fachury z pasją, a przy okazji mega fajni ludzie -… pic.twitter.com/OXY9XLWHbT — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 5, 2025 Rozwiń

Zaznaczył, że na szkoleniu spotkał "mnóstwo zainteresowanych dołożeniem swojej cegiełki do wspólnego bezpieczeństwa osób - i kobiet, i mężczyzn". "Pamiętajcie - takie szkolenie może Wam zająć raptem osiem godzin (ale dla chętnych są też opcje dłuższych szkoleń!), a da zarówno Wam osobiście, jak i nam wszystkim bardzo wiele. Bo im lepiej jest przygotowany każdy z nas, tym bardziej jesteśmy odporni na wszelkie kryzysy jako społeczeństwo" - zachęcał Trzaskowski.

Czym są szkolenia "Trenuj z wojskiem"?

"Trenuj z wojskiem" to jednodniowe, bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. 8-godzinny kurs obejmuje wprowadzenie do strzelectwa, walk wręcz, pierwszej pomocy czy survivalu. Wojsko zaprasza chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim obywatelstwem.

Na zajęcia można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – przez telefon, komunikator, SMS, mail. Wystarczy podać imię i nazwisko. Dokładny harmonogram i lista kontaktowa opublikowana została na stronie MON oraz poszczególnych jednostek.

Szósta edycja szkolenia potrwa do 5 lipca. Kursy będą odbywały się w soboty w kolejnych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Przewidziano miejsca dla kilku tysięcy osób.

"Trenuj z wojskiem" to program organizowany od 2022 roku. W 2024 roku MON zorganizowało też "wakacje z wojskiem", w ramach których ochotnicy mogli przejść odpłatne miesięczne podstawowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową. MON organizuje również - we współpracy z resortem edukacji narodowej - program "Edukacja z wojskiem", w ramach którego żołnierze WP prowadzą w szkołach praktyczne i teoretyczne zajęcia z m.in. postępowania w sytuacjach zagrożenie i pierwszej pomocy.

"Trenuj z wojskiem" nie jest formą służby wojskowej. Jak podkreśla MON, nie zawiera elementów przysięgi wojskowej ani jakiejkolwiek mobilizacji. Nie jest też formą – zapowiadanego przez rząd – powszechnego szkolenia wojskowego. Premier Donald Tusk zapowiedział na początku marca stworzenie programu dobrowolnych szkoleń wojskowych dla każdego obywatela. Ich celem ma być upowszechnianie przydatnych w razie zagrożenia umiejętności oraz odbudowa rezerw wojskowych. Te szkolenia mają trwać miesiąc.