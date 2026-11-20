#BezKitu Radosław Sikorski: Władimir Putin nie chce zakończyć wojny Filip Czerwiński |

Radosław Sikorski o tym, że Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na szczycie USA-Chiny-Rosja w Shenzhen prezydent USA Donald Trump, zobaczywszy przywódcę Rosji Władimira Putina, powiedział: "Kim on jest? To mój przyjaciel".

- Z jednej strony pochlebstwo to jest waluta w dyplomacji, która jest dość tania, ale z drugiej strony jest stare powiedzenie: "pokaż mi, jakich masz przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś" - skomentował w programie "#BezKitu" TVN24 szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Jak mówił Sikorski, pochlebstwo czasem ułatwia dojście do porozumienia, ale w tym przypadku przywódca Rosji nie chce zakończyć wojny i jest to "ewidentne".

- Przecież Ukraina od miesięcy mówi: "w każdej chwili gotowi jesteśmy do bezwarunkowego zawieszenia broni". Co więcej, mamy lokalne zawieszenia broni wokół elektrowni atomowej w Zaporożu, wokół miasta Ołeszki. Dwa lata temu było zawieszenie broni na Morzu Czarnym, żeby zboże mogło dotrzeć do biedniejszych krajów. Więc tam, gdzie Rosja chce zawieszenia broni, jest zawieszenie broni. Można by ogłosić z dnia na dzień zawieszenie broni na całej linii frontu - mówił szef MSZ.

Będzie reakcja MSZ na naruszenie przestrzeni powietrznej

Na pytanie Radomira Wita, czy piątkowy atak na Ukrainę i naruszenie przestrzeni powietrznej Polski to "śmianie się Putina wszystkim prosto w twarz", Sikorski odparł, że "coś jest na rzeczy". - Uważam, że on ma takie czarne, kagiebowskie [od KGB, radzieckiej służby wywiadu, do której należał Putin - red.] poczucie humoru - ocenił.

- My powinniśmy odpowiadać asymetrycznie, to znaczy w tych dziedzinach, gdzie my mamy przewagę. A jaką mamy przewagę? Jesteśmy jako Unia Europejska i jako Zachód znacznie od Rosji zamożniejsi, więc stać nas na podtrzymywanie oporu Ukrainy. Więc ja uważam, że najlepszym sposobem odpowiedzi Putinowi jest zwiększanie pomocy zarówno humanitarnej, desperacko potrzebnej, jak i wojskowej dla Ukrainy - tłumaczył Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji przekazał również, że jego resort wezwie na rozmowę przedstawicieli Rosji w związku z piątkowym upadkiem trzech rosyjskich obiektów napadu powietrznego w Polsce. - Ale chcemy mieć od wojska najpierw żelazne dowody tego, co spadło - zastrzegł.

OGLĄDAJ: Rosyjskie prowokacje w Polsce. Sikorski: najlepszym sposobem odpowiedzi jest zwiększanie pomocy dla Ukrainy Zobacz cały materiał