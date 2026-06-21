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Rada Przedsiębiorczości apeluje do władz Polski i Ukrainy

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Afera o Order Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Andrzej Domański: ta decyzja będzie miała pewne skutki gospodarcze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Nie słabną napięcia między Polską a Ukrainą. W związku z tym Rada Przedsiębiorczości apeluje do polityków o "dialog i współpracę". "Blisko milion ukraińskich pracowników i przedsiębiorców stanowi integralną część polskiego systemu gospodarczego, a Polska jest dziś najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy. Tego kapitału zaufania nie wolno zmarnować" - podkreślają.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu nazwy "bohaterów UPA" jednostce wojskowej w swoim kraju. To wywołało oburzenie w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zełenski od razu go odesłał. W ślad za nim idą inni ukraińscy politycy odznaczeni przez Polskę.

W dniach 25-26 czerwca w Gdańsku zaplanowano Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference 2026). Nadal nie jest pewne, że pojawi się na niej Zełenski.

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Rada Przedsiębiorczości: dialog i współpraca najlepszą drogą

W związku z konfliktem głos zabrali polscy przedsiębiorcy. "Rada Przedsiębiorczości z rosnącym niepokojem obserwuje widoczną w ostatnich tygodniach oraz dniach eskalację napięć w relacjach pomiędzy Polską i Ukrainą. Wierzymy, że dialog i współpraca pozostają najlepszą drogą do ich przezwyciężania" - napisali w apelu wystosowanym w niedzielę.

W imieniu Rady podpisali je Wojciech Kostrzewa (Polska Rada Biznesu), Marek Kłoczko (Krajowa Izba Gospodarcza), Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich), Janusz Dziurzyński (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - ABSL), Marek Górski (Konfederacja Lewiatan), Joanna Makowiecka-Gatza (Pracodawcy RP), Łukasz Bernatowicz (Związek Pracodawców Business Centre Club), Tadeusz Białek (Związek Banków Polskich), Jan Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego).

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Przedsiębiorcy przypomnieli też, że po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie "społeczeństwa obu państw zbliżyły się do siebie, powstały setki tysięcy bliskich, a nawet przyjacielskich relacji". Jak podkreślili:

W ciągu ostatnich lat przedsiębiorcy z obu krajów zbudowali tysiące relacji biznesowych, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i wzmacniania odporności gospodarek po obu stronach granicy. Nasze gospodarki są dziś splecione mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Blisko milion ukraińskich pracowników i przedsiębiorców stanowi integralną część polskiego systemu gospodarczego, a Polska jest dziś najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy. Tego kapitału zaufania nie wolno zmarnować.
Apel Rady Przedsiębiorczości
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Rada Przedsiębiorczości apeluje do władz Polski i Ukrainy

Rada zaapelowała do władz Polski i Ukrainy "o działania sprzyjające ograniczaniu napięć oraz wzmacnianiu współpracy gospodarczej i instytucjonalnej". Podkreślono też powagę sytuacji i wyzwania dla regionu.

Przed nami stoi bezprecedensowe wyzwanie odbudowy Ukrainy oraz dalszej integracji gospodarczej naszego regionu z Unią Europejską. Sukces tego procesu będzie wymagał ścisłej współpracy rządów, przedsiębiorców i instytucji publicznych obu krajów.
Apel Rady Przedsiębiorczości

Wskazali potrzebę "odpowiedzialnego przywództwa, wzajemnego szacunku oraz koncentracji na tym, co nas łączy". Rada Przedsiębiorczości zadeklarowała także "gotowość do wspierania wszelkich inicjatyw służących dialogowi, współpracy gospodarczej oraz budowaniu trwałego partnerstwa między Polską i Ukrainą".

"Współpraca Polski i Ukrainy pozostaje ważnym elementem rozwoju gospodarczego i stabilności naszego regionu. Nie ma bezpiecznej i zamożnej Europy bez strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy" - podsumowali przedsiębiorcy.

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie deeskalacji napięć w relacjach polsko-ukraińskich

Czym jest Rada Przedsiębiorczości?

Rada Przedsiębiorczości to forum "współpracy przedstawicieli dziewięciu największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce" - czytamy w komunikacie. Przewodnictwo w Radzie jest kadencyjne.

Członkowie Rady Przedsiębiorczości to: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaPrzedsiębiorstwa
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
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