Quiz. To nie matura, ale łatwo nie będzie

Mastalerek o Kędrynie. "Został wyrzucony właśnie za donoszenie do mediów" Źródło: TVN24

Też miewacie taki sen? Z długopisem w ręku i białej koszuli wchodzicie na salę, gdzie dostajecie arkusz z pytaniami maturalnymi z matematyki? Myślicie: "Ale jak to? Czemu? Ja już miałem! I to z historii, matmy nie pisałem! Halo, pani profesor, ale ja jestem po czterdziestce!". To wraca koszmar szkoły. Częsta przypadłość po 1 września. I ten sen właśnie się spełnia. Na szczęście w wersji lajt. Bez długopisu, koszuli i z oceną opisową, jak w klasach 1-3.

Przedmiot: wydarzenia bieżące. Czas - bez limitu. Co więcej, możecie poprawiać do skutku. Miłej zabawy!

W jakim programie wystąpił minister Mastalerek? W jakim języku rapuje Kneecap? W jaki sposób Andrzej Duda stracił kawałek palca? Owulacja, polucja i FOMO. Quiz wiedzy z edukacji zdrowotnej Jak decyzja RPP wpłynęła na wysokość stopy referencyjnej NBP?

