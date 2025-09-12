Quiz tygodniowy. Dziś tylko dobre wiadomości

Dobre wiadomości? Ale jak... "Musisz być twardy! Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy że się nie nadajesz..." Ta przemowa motywacyjna jest jak zaklęcie, zawsze pomaga.
A tak poważniej. Kto uważnie przegląda nasz portal wie, że zawsze się znajdą. Ludzie, którzy pomagają innym ludziom, osoby z sercem i empatią, małe i duże sukcesy, sportowe zwycięstwa, piękne rocznice, zapowiedzi wielkich wydarzeń kulturalnych. Cała masa dobrych informacji, nawet w mało wesołych czasach.
PS. A kto nie przegląda aż tak uważnie, może znajdzie podpowiedzi. Tak między nami, piszemy "może", ale one są, tam na dole - pod quizem.
Komu skradziono auto w Sopocie? Czego księciem jest książę Harry Co wydobyto właściwie z dna Wisły Eliminacje mistrzostw świata w... Zespół System of a Down pochodzi z... Pierwsi prowadzący "Dzień dobry TVN" Co odwołano w Gliwicach
Autorka/Autor: am
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dennis MacDonald/Shutterstock