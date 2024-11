"Niezobowiązująca rozmowa" PSL z Siewierą. "Nadmiernie przyjął do siebie niektóre z własnych ambicji"

Zapytany, czy to wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz proponował mu kandydowanie, gość TVN24 odparł, że "mamy bardzo dobre relacje z ministrem obrony narodowej". Dopytywany, czy "tak dobre, żeby któregoś dnia Kosiniak-Kamysz przyszedł do niego i powiedział: panie pułkowniku, niech pan rozważy kandydowanie z PSL-u na prezydenta", Siewiera po kilkusekundowym namyśle odpowiedział: - Miejsce na tę rozmowę jest przede wszystkim z moim przełożonym.

Motyka: Siewiera może nadmiernie przyjął do siebie niektóre z własnych ambicji

Dodał, że "mamy własną propozycję dotyczącą wspólnego kandydata obozu rządowego". - Najlepszą kandydaturą, taką, która miałaby szansę na to, co jest dzisiaj kluczowe, czyli przekonanie wyborców centroprawicowych, jest Szymon Hołownia i to Szymon Hołownia byłby takim naturalnym kandydatem obozu rządowego. Ale jeżeli chcemy poważnie o tym rozmawiać, to usiądźmy do dyskusji, wybierzmy takiego kandydata - mówił.