Strzelanina w Prusicach. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko Źródło: TVN24

W domu w miejscowości Prusice (województwo dolnośląskie) doszło do strzelaniny. W wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby - dziecko i osoba dorosła. Według informacji prokuratury "osobą, która prawdopodobnie strzelała" jest funkcjonariusz służby więziennej.

W miejscowości Prusice (województwo dolnośląskie) doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym wśród członków jednej rodziny - podała w rozmowie z TVN24 podkomisarz Daria Szydłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Nie żyją dwie osoby. - Policjanci zajmują się sprawą i wyjaśniają jej okoliczności - dodała.

- Pomocą psychologiczną zostanie objęta kobieta, która prawdopodobnie nie miała związku z tą sytuacją, ale jest członkiem tej rodziny - zapowiedziała podkomisarz Szydłowska. Przekazała, że więcej informacji będzie udzielać Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Prusice Źródło: Google Maps

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Karolina Stocka-Mycek potwierdziła, że w piątek wieczorem w Prusicach doszło do strzelaniny, w której zginęło dziecko i osoba dorosła. - Osoba, która prawdopodobnie strzelała, też została ranna i została przewieziona do szpitala. Potwierdzam, że to funkcjonariusz służby więziennej. Na miejscu wciąż trwają czynności, prowadzone jest śledztwo w celu ustalenie przebiegu zdarzenia. Bliższe szczegóły będą znane w sobotę i będziemy o nich informować - powiedziała rzeczniczka.

Policjanci na miejscu tragedii w Prusicach Źródło: TVN24

Na miejscu tragedii trwała reanimacja ofiar, lądował śmigłowiec LPR.