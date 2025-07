Profesor Zoll: Zgromadzenie Narodowe powinno podjąć decyzję o ważności wyborów Źródło: TVN24

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, odniósł się w programie "Tak jest" do zaplanowanego na 6 sierpnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, które ma nastąpić przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu.

- Myślę, że Zgromadzenie Narodowe jest takim organem władzy państwowej, które powinno podjąć w tej sytuacji decyzję o ważności wyborów. Nie tylko przyjąć ślubowanie, ale stwierdzić ważność wyborów - powiedział.

- Wyobrażam sobie to w ten sposób, że zwołane na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe powinno dopuścić do głosu prokuratora generalnego, zresztą senatora (Adam Bodnar jest też senatorem Koalicji Obywatelskiej - red.), czyli członka Zgromadzenia Narodowego, który przedstawiłby te zarzuty, które ma w stosunku do Izby Kontroli (Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego- red.). I niech Zgromadzenie Narodowe podejmie decyzję i stwierdzi ważność wyborów. Zamknęłoby to jakąkolwiek dyskusję dotyczącą prawidłowości wyboru pana Nawrockiego - mówił dalej.

Karol Nawrocki Źródło: Piotr Nowak/PAP

Bez precedensu

- Myślę, że to jest w interesie także urzędu prezydenta i tej osoby, która ten urząd sprawuje - powiedział były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

To właśnie nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego stwierdziła na początku lipca ważność wyboru Nawrockiego.

Na uwagę prowadzącej program, że takie rozwiązanie byłoby bez precedensu w polskiej historii, profesor Zoll odparł: - Ale czasami są takie sytuacje, kiedy precedens musi wystąpić. Znaleźliśmy się w sytuacji niecodziennej i powinno się ją rozwiązać. Uważam, że należy wykorzystać tę możliwość, żeby to Zgromadzenie Narodowe wypowiedziało się co do ważności wyborów.

Jednocześnie profesor Zoll dodał, że "nie ma żadnej wątpliwości, jaka będzie decyzja Zgromadzenia Narodowego".

W rozmowie z tvn24.pl prawnik doprecyzował, że decyzję w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe mogłoby przyjąć uchwałą poprzez głosowanie zwykłą większością. Jego zdaniem w tej "nadzwyczajnej sytuacji" takie rozwiązanie "nie naruszałoby konstytucji", chociaż - jak zastrzegł - "nie jest to nigdzie uregulowane".

Profesor Zoll: przyjęcie ślubowania powinno nastąpić dzień lub dwa dni później

Gość TVN24 mówił też, że jego zdaniem w tej sytuacji "powinno dojść do zawieszenia przyjęcia ślubowania".

- Zgromadzenie Narodowe jest zwołane, ale powinien nastąpić pewien czas, żeby była jakaś dyskusja na temat tego, co miał przedstawić prokurator generalny. Następnego dnia, czy za dwa dni, mogłoby być kontynuowane posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i wtedy (mogłoby - red.) przyjąć ślubowanie od pana Nawrockiego - dodał.