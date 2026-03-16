Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co ze ślubowaniem sędziów TK? Zapowiedź Boguckiego

Zbigniew Bogucki
Bogucki: najpierw trzeba wyjaśnić, czy w ogóle doszło do wyboru sędziów TK
Źródło: TVN24
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z pytaniami dotyczącymi procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Najpierw musimy rozstrzygnąć te daleko idące wątpliwości - dodał, zapytany, czy prezydent może odmówić zaprzysiężenia.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentował w poniedziałek wybór sześciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. - Istnieją daleko idące wątpliwości i zastrzeżenia co do sposobu procedowania przez Sejm, jeżeli chodzi o wybór członków [Trybunału Konstytucyjnego -red.] - mówił na konferencji prasowej.

Zdaniem Boguckiego nie zachowano terminów zgłaszania kandydatów oraz "terminu pomiędzy doręczeniem posłom dokumentów dotyczących kandydatur a przeprowadzeniem głosowania". Jak dodał, "naruszono również standardy rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur". W piątkowym głosowaniu odrzucono kandydata zgłoszonego przez PiS

- To są krytyczne błędy proceduralne - ocenił Bogucki i zapowiedział, że w poniedziałek lub "najpóźniej" we wtorek zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o wyjaśnienie tych wątpliwości.

Bogucki o Żurku: staje się specjalistą od planów B

Kolejnym krokiem po wyborze sędziów przez Sejm jest przyjęcie od nich ślubowania przez prezydenta. Jak ustalił dziennikarz TVN24 i autor podcastu "News Michalskiego" Patryk Michalski, koalicja rządząca jest przygotowana na ewentualną odmowę Nawrockiego i ma przygotowany plan B. Szczegóły w TVN24+.

Bogucki był pytany w poniedziałek o rozwiązanie, po które mogą sięgnąć rządzący. - Mam wrażenie, że [Waldemar Żurek -red.] staje się specjalistą planów B. To znaczy, że plany A, że tak powiem, wywracają się i nie idą do przodu - ironizował szef kancelarii prezydenta. - Dla mnie plan B to jest plan bezprawia, bo albo mamy plan zgodny z polską konstytucją, plan zgodny z ustawami albo plan bezprawia - kontynuował. 

Argumentował, że sędziowie składają ślubowanie "wobec" prezydenta i nie ma możliwości "złożenia ślubowania przed notariuszem, Zgromadzeniem Narodowym, czy Marszałkiem Sejmu". Zdaniem Boguckiego takie warianty "nie mają żadnej mocy prawnej". 

Bogucki o Żurku: staje się specjalistą od planów B
Źródło: TVN24

Bogucki: najpierw trzeba wyjaśnić, czy w ogóle doszło do wyboru

Po wybraniu sędziów TK przez Sejm minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o "bezzwłoczne" odebranie ślubowania od nowych sędziów. Bogucki skomentował to wezwanie. - Minister sprawiedliwości nie jest od wydawania poleceń Prezydentowi Rzeczypospolitej - powiedział i zaapelował z kolei do szefa MS, żeby "zachowywał porządek konstytucyjny i wiedział, gdzie jest jego miejsce w szeregu"

Szef kancelarii prezydenta został zapytany wprost, czy Nawrocki może odmówić przyjęcia ślubowania od nowych sędziów. - Najpierw musimy rozstrzygnąć te daleko idące wątpliwości (…) będą konkretne pytania do marszałka Sejmu. W momencie, kiedy pan marszałek odpowie na te pytania, które w imieniu pana prezydenta skieruję, wtedy dopiero możemy mówić o dalszym kroku procedowania, czyli kwestii ślubowania - odpowiedział i zastrzegł: - Najpierw trzeba wyjaśnić, czy w ogóle doszło do wyboru. 

Prezydent "nie ma prawnych możliwości nieprzyjęcia ślubowania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent "nie ma prawnych możliwości nieprzyjęcia ślubowania"

Czarzasty: prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie

W poniedziałek o ewentualną odmowę prezydenta w sprawie ślubowań nowych sędziów był pytany także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Najpierw poczekajmy, żeby [prezydent -red.] odebrał albo nie odebrał. (…) Prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie. Jak go nie przyjmie, to będziemy podejmowali stosowne decyzje, ale dajmy szansę panu prezydentowi poruszać się zgodnie z prawem, z konstytucją i z ustawami wszystkimi - odpowiadał i dodał, że "musimy wszyscy wierzyć w dobre intencje pana prezydenta". 

Czarzasty powiedział dziennikarzom na sejmowym korytarzu, że jeśli Nawrocki odmówi zaprzysiężenia sędziów, to "wtedy uruchomimy inne plany". 

Czarzasty: jeśli Nawrocki odmówi zaprzysiężenia sędziów TK, to uruchomimy inne plany
Źródło: TVN24

Opracowała Aleksandra Sapeta/ads

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Szczerbowski po Oscarach

TVN24 HD

Szczerbowski po Oscarach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiZbigniew BoguckiWaldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościWłodzimierz CzarzastySejm
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica