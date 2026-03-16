Co ze ślubowaniem sędziów TK? Zapowiedź Boguckiego

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentował w poniedziałek wybór sześciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. - Istnieją daleko idące wątpliwości i zastrzeżenia co do sposobu procedowania przez Sejm, jeżeli chodzi o wybór członków [Trybunału Konstytucyjnego -red.] - mówił na konferencji prasowej.

Zdaniem Boguckiego nie zachowano terminów zgłaszania kandydatów oraz "terminu pomiędzy doręczeniem posłom dokumentów dotyczących kandydatur a przeprowadzeniem głosowania". Jak dodał, "naruszono również standardy rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur". W piątkowym głosowaniu odrzucono kandydata zgłoszonego przez PiS.

- To są krytyczne błędy proceduralne - ocenił Bogucki i zapowiedział, że w poniedziałek lub "najpóźniej" we wtorek zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o wyjaśnienie tych wątpliwości.

Kolejnym krokiem po wyborze sędziów przez Sejm jest przyjęcie od nich ślubowania przez prezydenta. Jak ustalił dziennikarz TVN24 i autor podcastu "News Michalskiego" Patryk Michalski, koalicja rządząca jest przygotowana na ewentualną odmowę Nawrockiego i ma przygotowany plan B. Szczegóły w TVN24+.

Bogucki był pytany w poniedziałek o rozwiązanie, po które mogą sięgnąć rządzący. - Mam wrażenie, że [Waldemar Żurek -red.] staje się specjalistą planów B. To znaczy, że plany A, że tak powiem, wywracają się i nie idą do przodu - ironizował szef kancelarii prezydenta. - Dla mnie plan B to jest plan bezprawia, bo albo mamy plan zgodny z polską konstytucją, plan zgodny z ustawami albo plan bezprawia - kontynuował.

Argumentował, że sędziowie składają ślubowanie "wobec" prezydenta i nie ma możliwości "złożenia ślubowania przed notariuszem, Zgromadzeniem Narodowym, czy Marszałkiem Sejmu". Zdaniem Boguckiego takie warianty "nie mają żadnej mocy prawnej".

Po wybraniu sędziów TK przez Sejm minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o "bezzwłoczne" odebranie ślubowania od nowych sędziów. Bogucki skomentował to wezwanie. - Minister sprawiedliwości nie jest od wydawania poleceń Prezydentowi Rzeczypospolitej - powiedział i zaapelował z kolei do szefa MS, żeby "zachowywał porządek konstytucyjny i wiedział, gdzie jest jego miejsce w szeregu"

Szef kancelarii prezydenta został zapytany wprost, czy Nawrocki może odmówić przyjęcia ślubowania od nowych sędziów. - Najpierw musimy rozstrzygnąć te daleko idące wątpliwości (…) będą konkretne pytania do marszałka Sejmu. W momencie, kiedy pan marszałek odpowie na te pytania, które w imieniu pana prezydenta skieruję, wtedy dopiero możemy mówić o dalszym kroku procedowania, czyli kwestii ślubowania - odpowiedział i zastrzegł: - Najpierw trzeba wyjaśnić, czy w ogóle doszło do wyboru.

W poniedziałek o ewentualną odmowę prezydenta w sprawie ślubowań nowych sędziów był pytany także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Najpierw poczekajmy, żeby [prezydent -red.] odebrał albo nie odebrał. (…) Prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie. Jak go nie przyjmie, to będziemy podejmowali stosowne decyzje, ale dajmy szansę panu prezydentowi poruszać się zgodnie z prawem, z konstytucją i z ustawami wszystkimi - odpowiadał i dodał, że "musimy wszyscy wierzyć w dobre intencje pana prezydenta".

Czarzasty powiedział dziennikarzom na sejmowym korytarzu, że jeśli Nawrocki odmówi zaprzysiężenia sędziów, to "wtedy uruchomimy inne plany".

Opracowała Aleksandra Sapeta/ads

