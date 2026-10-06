Prezydent Karol Nawrocki na gali boksu. Jego doradca komentuje
Prezydent Karol Nawrocki w sobotę wziął udział w gali boksu w Koszalinie. Był tam eksponowany logotyp partnera gali firmy Nowrocky - znak towarowy zarejestrowany przez jego siostrę. Rodzi to pytania o to, czy nazwisko głowy państwa nie jest komercjalizowane.
Banaszek: to szukanie sensacji
- Myślę, że niejedno logo komercyjnej marki pojawia się wokół różnych polityków, którzy biorą udział w różnych wydarzeniach. Także względem różnych dziennikarzy, którzy biorą udział w różnych wydarzeniach - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Jakub Banaszek, prezydent Chełma i jeden z doradców społecznych Karola Nawrockiego.
- Jeżeli ktoś uważa, że doszło do naruszenia jakiegoś przepisu albo ma na to dowód, to powinien, oczywiście, taką sprawę zgłosić. Odpowiednie służby powinny się tym zająć - wskazał Banaszek. - Niemniej uważam, że dzisiaj jest to szukanie sensacji - dodał.
Jak mówił Banaszek, nie jest tajemnicą, że Karol Nawrocki wspiera polskich sportowców, w tym także bokserów. - Uważam, że jest to szukanie tematów zastępczych. Bardziej bym się zastanowił, dlaczego te tematy ciągle są poruszane. Żyjemy w państwie prawa, jeżeli ktoś uważa, że dochodzi do jakiegoś łamania przepisów prawa, to należy tę sprawę zgłosić - oświadczył.
Kontrowersje wokół marki Nowrocky
Nagrody dla pięściarzy na gali w Koszalinie zostały rozdane w torbach z logotypem Nowrocky, znanej już z czasów kampanii wyborczej firmy produkującej ubrania i gadżety, w których Karol Nawrocki chętnie się pokazywał.
Firma, która nazwę wzięła od najsłynniejszego ekranowego boksera "Rocky'ego" i nazwiska prezydenta, wykorzystuje też jego kampanijne hasło i produkuje limitowane kolekcje zegarków - zachwalano je na antenie bliskiej prawicy Telewizji Republika.
Kancelaria prezydenta przekazała, że "nie wpływa na decyzje organizatorów, dotyczące podmiotów, które są partnerami lub sponsorami wydarzeń o charakterze publicznym". Podkreślono, że "prezydent został zaproszony na galę bokserską przez organizatorów", a Nawrocki "nie ma żadnego związku z marką" Nowrocky.