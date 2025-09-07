Logo strona główna
Polska

"Z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrać wybory". Nawrocki na dożynkach

Karol Nawrocki na dożynkach w Częstochowie
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze
Źródło: TVN24
Podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie prezydent Karol Nawrocki dziękował polskiej wsi za poparcie w wyborach. W wystąpieniach pojawił się wątek umowy handlowej z krajami Mercosur. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział klauzule ochronne.

Ogólnopolskie dziękczynienie za plony w Częstochowie odbywa się pod hasłem "Do Maryi w Roku Jubileuszowym". Uroczystej sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. W dożynkach wzięły udział tysiące rolników i przedstawiciele organizacji rolniczych z całego kraju m.in. kół gospodyń wiejskich i związkowców.

"Zebraliście także plon polskiej demokracji"

- Z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrać wybory - powiedział prezydent Nawrocki, zwracając się do uczestników dożynek tuż przed rozpoczęciem mszy.

- Bo wy w tym roku zebraliście także plon polskiej demokracji, więc dziękuję polskiej wsi za poparcie mojej kandydatury i za to, że mogę was reprezentować - powiedział Nawrocki. Obiecał, że będzie wywiązywał się z obietnic, m.in. zawartych w haśle: "Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole".

"To gigantyczny błąd". Komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem

"To gigantyczny błąd". Komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem

Z wiatru jest "gorszy prąd"? Od czego zależy energia w gniazdku

FAŁSZZ wiatru jest "gorszy prąd"? Od czego zależy energia w gniazdku

Gabriela Sieczkowska

- Dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo, dzięki polskiemu rolnikowi. Zawdzięczamy wam nasze bezpieczeństwo, dlatego jesteście tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego - dodał prezydent Nawrocki. Jednocześnie podkreślał, zwracając się do zgromadzonych w Częstochowie rolników, "polska wieś to serce polskiej tradycji i naszego dziedzictwa narodowego", a "Polska zapisana jest w polskiej wsi, w waszym pielęgnowaniu tożsamości, naszej narodowej tradycji, naszych narodowych wartości".

Jak mówił w swoim przemówieniu, liczy na przyjęcie przez parlament zgłoszonego przez siebie projektu ustawy o ochronie polskiej wsi, zawierającego zakaz wykupu polskiej ziemi, "bo tyle mamy Rzeczypospolitej, ile mamy ziemi". Wskazał też na konieczność zbudowania mniejszości blokującej dla umowy handlowej UE z Mercosur, bo - jak ocenił - nie jest ona w interesie polskiego rolnika, a także rolników w innych częściach Europy.

Nawrocki dziękował też członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, Kołom Gospodyń Wiejskich a także wszystkim mieszkańcom wsi, którzy - jak podkreślał Nawrocki - wychowują kolejne pokolenia patriotów, służą w wojsku czy w Straży Granicznej. Zaznaczył jednocześnie, że chce czasów bez wojny, w których polska wieś będzie tylko żywić, a nie będzie musiała bronić.

Minister Krajewski o Mercosur

Za pracę, a także społeczne zaangażowanie i przywiązanie do wartości dziękował rolnikom minister rolnictwa Stefan Krajewski, który podkreślił, że ich praca ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy. - Dziś, dzięki waszemu wysiłkowi, Polska jest nie tylko samowystarczalna żywnościowo, ale należy do znaczących eksporterów produktów rolnych – powiedział minister i dodał, że w 2024 r. wartość eksportu tych produktów przekroczyła 231 mld zł. Jak przekonywał, Polska może być dumna z doskonałej jakości produkowanej żywności.

Minister zauważył, że obecny rok wyjątkowo doświadczył rolników anomaliami pogodowymi, ich uprawy ucierpiały w wyniku przymrozków, susz czy nawałnic. Jak zaznaczył, ma potwierdzenie z Komisji Europejskiej, że rozpatrywany jest wniosek Polski o uruchomienie dla poszkodowanych zwiększonej pomocy ze środków Unii Europejskiej. Krajewski podkreślił, że ważne jest utrzymanie silnej i konkurencyjnej wspólnej polityki rolnej, dlatego Polska będzie takie stanowisko prezentowała podczas negocjacji nowego unijnego budżetu na rolnictwo. Jak przekonywał wsparcie dla rolników powinno być na takim poziomie, by zagwarantować opłacalność produkcji rolnej.

Nawrocki zapowiada: tak będzie wyglądać kolejnych pięć lat

Nawrocki zapowiada: tak będzie wyglądać kolejnych pięć lat

Tusk: Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy

Tusk: Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy

Szef resortu rolnictwa przyznał, że sen z powiek spędza wszystkim rolnikom widmo napływu produktów rolnych z krajów Mercosur. – Nie było i nie ma na to zgody polskiego rządu. Jeżeli do tego dojdzie, musimy przegotować odpowiednie klauzule ochronne, które pozwolą zabezpieczyć wasze interesy – oświadczył minister Krajewski.

Do umowy z Mercosur nawiązał także w homilii bp Włodarczyk. W jego opinii, z jej ogólnych założeń wynika, że Polska i rolnicy zapłacą za nią wysoką cenę. – Na rynek UE trafią ogromne ilości tańszego mięsa wołowego, drobiu czy produktów rolnych, produkowanych przy niższych standardach jakościowych, środowiskowych i sanitarnych niż obowiązujące w Europie – powiedział hierarcha. Według niego, ta nierówna konkurencja może zniszczyć dorobek polskich rolników i jest zagrożeniem dla tysięcy rodzinnych gospodarstw rolnych.

– Czy do końca ogarnąć nas ma bezradność? Pan prezydent tutaj zapewnił swoje zaangażowanie, ufam, że pan minister, który reprezentuje tu rząd, też podejmie odpowiednie kroki – dodał hierarcha, wyrażając nadzieję, że sprawa nie jest jeszcze przegrana. Bp Włodarczyk dziękował za pracę rolnikom i apelował w homilii o jedność – by Polacy byli "narodem zespołowym".

Dożynki na Jasnej Górze

Zgromadzonych na uroczystej sumie powitał przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Również on dziękował rolnikom za to, że zabezpieczają bezpieczeństwo żywnościowe ojczyzny. Prezydentowi dziękował za obecność na dożynkach, modlitwę za rolników oraz z jego działania na arenie międzynarodowej, m.in. na rzecz uczciwej konkurencji na rynku handlu produktami rolnymi.

Organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Dożynkom jasnogórskim towarzyszy 34. Krajowa Wystawa Rolnicza. Organizatorem największej w województwie śląskim i jednej z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców.

W środę kolegium komisarzy unijnych przyjęło umowę handlową z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem). Jednocześnie zapowiedziano hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat dla rolników. Francja i Polska są przeciwne podpisaniu umowy z Mercosur, ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej. Z kolei projekt ustawy o ochronie polskiej wsi, o którym wspomniał w Częstochowie Nawrocki został przez niego podpisany na początku sierpnia i odnosi się m.in. do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mart/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Waldemar Deska

Karol NawrockiStefan Krajewski
