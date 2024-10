Prezydent chce wystąpić w Sejmie. Zaakceptował termin Hołowni

Prezydent Andrzej Duda poinformował marszałka Sejmu Szymona Hołownię, że "w związku z rocznicą wyborów 15 października chciałby zwrócić się z orędziem do Sejmu". Na ten dzień nie jest jednak zaplanowane jego posiedzenie. Hołownia zaproponował wystąpienie głowy państwa dzień później i kancelaria Dudy przekazała, że to wtedy do niego dojdzie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał w czwartek wczesnym wieczorem, że prezydent poinformował go o zamiarze wygłoszenia orędzia do Sejmu 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych.

- Rok to dobry czas, by pewne sprawy podsumować, powiedzieć o wyzwaniach. Będzie to coś w rodzaju State of the Union, takiego dorocznego wystąpienia prezydenckiego jak w Ameryce - powiedział szef gabinetu prezydenta.