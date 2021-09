Andrzej Duda z wizytą na Węgrzech. "Obowiązek strzeżenia granicy UE i strefy Schengen traktujemy niezwykle poważnie"

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa z wizytą na Węgrzech, spotkał się z prezydentem tego kraju Janosem Aderem. Rozmowy dotyczyły między innymi sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Nasz obowiązek strzeżenia granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen traktujemy niezwykle poważnie - mówił Duda.

W czasie czwartkowego spotkania w Budapeszcie Duda podziękował Aderowi za "deklarację podzielenia się przez stronę węgierską doświadczeniami sprzed kilku lat, kiedy na granicę węgierską była ogromna presja migracyjna". - Węgierska straż graniczna sobie wtedy z tym problemem poradziła, nasi funkcjonariusze też wtedy wspierali stronę węgierską - zaznaczył.

Prezydent RP powiedział, że poinformował prezydenta Węgier o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Mogę pana prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela kraju Unii Europejskiej zapewnić, że strzeżemy granic UE ze wszystkich sił, stosując wszystkie środki, jakie tylko są możliwe i legalne - zaznaczył Duda. Poinformował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na pasie granicznym przy granicy polsko-białoruskiej i o tym, że w pilnowaniu granicy bierze udział również wojsko. - To zadanie jest realizowane w najlepszy sposób, jak to tylko możliwe - podkreślił.

Kwestia Via Carpatii

Duda podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Węgier, że rozmowa dotyczyła m.in. infrastruktury. - Zdawałem relację z tego, jak wygląda realizacja tej najważniejszej z punktu widzenia naszej relacji drogi - Via Carpatii, która ma połączyć granicę polsko-słowacką z granicą polsko-litewską poprzez de facto całą wschodnią Polskę - powiedział prezydent. Jak dodał, jest to ponad 500 km inwestycji, która obecnie jest w trakcie realizacji.

Duda podkreślił, że inwestycje są realizowane terminowo. - I mogę wszystkich naszych węgierskich przyjaciół zapewnić, że polski rząd jest zdeterminowany do tego, aby tę inwestycję we wschodniej Polsce zrealizować. I że rzeczywiście powstanie w całości trasa, którą będzie można od Słowacji przez całą Polskę przejechać na Litwę, odwiedzić Wilno i kolejne kraje bałtyckie - zaznaczył prezydent.

- Dla mnie osobiście ta inwestycja także jest ogromnie ważna, nie tylko ze względu na to, że będzie przebiegała przez Polskę wschodnią, gdzie to rozwiązanie infrastrukturalne jest niezwykle korzystne i niezwykle potrzebne, ale także dlatego, że jest to realizacja programu inwestycyjnego współpracy w ramach Trójmorza - podkreślił Duda.

Wyraził nadzieję, "że jej zrealizowanie w całości przyniesie nam tutaj epokową zmianę, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne, jeżeli chodzi o transport i komunikację samochodową". - Z wielką satysfakcją przyjąłem informację, którą przekazał mi pan prezydent (Ader), że Węgry kończą budowę swojej części Via Carpatii. Bardzo się z tego cieszę - zaznaczył Andrzej Duda.

Węgry "przekażą doświadczenie"

Polska jest czwartym najważniejszym partnerem gospodarczym Węgier. Wartość obrotu towarów to 10 miliardów euro, na Węgrzech jest 100 polskich firm zatrudniających 13 tysięcy pracowników - mówił ze swojej strony Janos Ader. Oznajmił, że rozmawiał z głową polskiego państwa na temat ekonomii, rozwoju infrastruktury i kwestii migracji.

W kontekście rozwoju infrastruktury prezydent Węgier również zwrócił uwagę na kwestię Via Carpatii. Jak mówił, ta droga, która ma połączyć Północ i Południe - od Bałtyku do Grecji - będzie miała 3300 kilometrów długości. Poinformował, że Węgry przekażą do użytku wybudowaną przez nich część trasy o długości 240 kilometrów jeszcze w tym roku.

Ader dodał, że rozmawiał z Dudą również na temat migracji i kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. - Zaproponowałem panu prezydentowi, że ponieważ już od 2015 roku mamy doświadczenie w tej dziedzinie ochrony granicy, jak trzeba zarządzać granicą, w związku z tym chętnie przekażemy swoje doświadczenie - powiedział.

Szósta wizyta Dudy na Węgrzech

Polska para prezydencka przybyła w środę wieczorem do Budapesztu. Prezydencki minister Wojciech Kolarski mówił, że to szósta oficjalna wizyta Andrzeja Dudy na Węgrzech. - Do tej pory odbyło się dwanaście spotkań dwustronnych i w ramach Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Węgier. To pokazuje jak dobre, jak bliskie są relacje między Polską a Węgrami - dodał.

W ramach wizyty Andrzeja Dudy, oprócz spotkania z Janosem Aderem, zaplanowano także rozmowy plenarne delegacji. Duda spotkał się także z premierem Węgier Viktorem Orbanem, a następnie z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koverem.

- Prezydent w czasie rozmów będzie poruszał kwestie dotyczące relacji dwustronnych: politycznych, gospodarczych oraz kulturalnych; spraw dotyczących wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także w ramach inicjatywy Trójmorza. Z całą pewnością jednym z tematów, który pojawi się podczas rozmów będzie kwestia bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na polsko-białoruskiej granicy w związku z kryzysem wywołanym działaniami ze strony białoruskich władz - zapowiedział Kolarski.

Prezydent zostanie uhonorowany węgierskim odznaczeniem państwowym

Wizyta pary prezydenckiej na Węgrzech zakończy się ceremonią odznaczenia Andrzeja Dudy Krzyżem Wielkim z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą Węgierskiego Orderu Zasługi. To najwyższe odznaczenie przyznawane głowom innych państw zostało przyznane Andrzejowi Dudzie 15 marca 2020 roku, w dniu obchodów Święta Narodowego Węgier – 172. rocznicy Powstania Węgierskiego 1848 r. Prezydent miał zostać odznaczony podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej planowanych na marzec 2020 roku w Budapeszcie, jednak w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na Węgrzech z uwagi na pandemię COVID-19, uroczyste obchody oraz ceremonia wręczenia zostały odwołane.

- To wielki zaszczyt dla prezydenta RP, otrzymuje najwyższe państwowe odznaczenie z rąk prezydenta Węgier. To odznaczenie jest świadectwem doskonałych relacji między naszymi państwami - powiedział Kolarski.

Decyzję o przyznaniu odznaczenia podjął prezydent Węgier, który w uzasadnieniu podkreślił szczególne zasługi i osobiste zaangażowanie prezydenta Dudy w rozwijanie stosunków Polski i Węgier, w tym liczne inicjatywy skierowane na pogłębianie tradycyjnie przyjaznych stosunków międzypaństwowych, aktywne zaangażowanie w popularyzację wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego obu krajów, a także znaczący wkład w realizację interesów Polski i Węgier na forum Unii Europejskiej i w dialogu regionalnym. Jednocześnie prezydent Węgier z uznaniem ocenił zaangażowanie Dudy we wzmacnianie kontaktów politycznych i społecznych pomiędzy krajami, w tym podczas corocznych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej organizowanych od 2007 roku w dniu 23 marca.

