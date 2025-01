"Prezydent był oczekiwany", ale nie przyszedł. "Do ostatniej chwili byliśmy gotowi"

Gdyby pan prezydent chciał uczestniczyć w tej gali, to po prostu by przyszedł. Był zaproszony, był oczekiwany. Do ostatniej chwili byliśmy gotowi. Gdyby chciał się pojawić, oczywiście byłby tam przyjęty - mówiła w "Jeden na Jeden" w TVN24 wiceministra ds. europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

"To była skoordynowana akcja"

W jej ocenie "to była bardziej skoordynowana akcja". - Zapraszaliśmy też wszystkich parlamentarzystów i wszystkich europarlamentarzystów, niezależnie od opcji politycznej. Ze strony opozycji był tylko Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości. Był też Konrad Szymański, ale z tego, co pamiętam, pan minister Szymański mówi, że nie należy do Prawa i Sprawiedliwości. Także faktycznie nie pojawili się wczoraj na gali, mimo zaproszenia - powiedziała ministra.

- Ja myślę, że to jest teraz dorabianie historii do wszystkiego, co się wydarzyło. Rozumiem, że pani minister oczekiwała jakiegoś specjalnego dodatkowego listu? - zastanawiała się gościni "Jeden na Jeden". Jak dodała, "jeśli jest dobra wola, to nie mówi się 'a może trzeba było na ten telefon zadzwonić, czy na inny'". - Gdyby pan prezydent chciał uczestniczyć w tej gali, to po prostu by przyszedł. Był zaproszony, był oczekiwany. Do ostatniej chwili byliśmy gotowi. Gdyby chciał się pojawić, oczywiście byłby tam przyjęty - przekonywała ministra.