Krajewski: słowa prezydenta Dudy są bardzo budujące, ale może jeszcze zmienić zdanie

Kolanko: nic nie zapowiadało, że prezydent nagle wyśle taki sygnał

- To jest bardzo ciekawa wypowiedź. Chyba pierwszy raz usłyszeliśmy od prezydenta taki ton w tej sprawie - zauważył Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej". W jego ocenie słowa prezydenta Dudy można odczytywać jako "zapowiedź weta do ustawy lex TVN".

Zaznaczył jednak, że takie stanowisko wprost nie padło. - To może zmienić zupełnie sytuację. Zwłaszcza jeśli oficjalnie, czy też nieoficjalnie, uda się potwierdzić, że prezydent rzeczywiście to weto rozważa. Jeśli ta ustawa w ogóle trafi na jego biurko, co też nie jest przesądzone - ocenił. Zwrócił uwagę, że większość PiS-u do obalenia ewentualnego weta Senatu (231 głosów) nie jest pewna.

Dziennikarz powiedział, że nie spodziewał się, że prezydent będzie chciał zawetować ustawę anty-TVN. - Dlatego jest to pewnego rodzaju zaskoczenie - przyznał. Zaznaczył, że to na razie jedynie interpretacja słów prezydenta, a nie jego oficjalne stanowisko.

Krajewski: te słowa są bardzo budujące

W jego ocenie, "w tym wojskowym otoczeniu, w którym był, powiedział to, co wypadało powiedzieć". - To nie musi być weto, to może być skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno jest to powiedzenie: będę twardym facetem, będę dotrzymywał zobowiązań - analizował Krajewski.