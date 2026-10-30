Polska Prezydencki samolot wraca do Warszawy. "Przerywam lot do Senegalu" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Akcja policji przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło wideo: TVP INFO Źródło zdj. gł.: www.flightradar24.com

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"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał Karol Nawrocki.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026 Rozwiń

Prezydencki samolot znajdował się na wysokości Malagi w południowej Hiszpanii, gdy zaczął zawracać w kierunku Polski. Jak przekazał reporter TVN24 Grzegorz Tkaczyk, prezydent powinien wylądować w Warszawie około godz. 21.30.

Nawrocki spotka się z prezesem Sądu Najwyższego

"Zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim" - ogłosił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 30, 2026 Rozwiń Źródło: X/Paweł Szefernaker

Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym, Święczkowski zawieszony

W piątek po południu na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Jak podała w komunikacie, "w związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia" przed siedzibą TK, funkcjonariusze podjęli działania "mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu".

Około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych.

Przekazano, że zarządzenie zostało wydane na mocy artykułu 130 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.