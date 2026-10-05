Polska "Prezes TK Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne" Oprac. Filip Czekała |

Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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"Wobec bezprecedensowego ataku Prokuratury Krajowej wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności w Dyrektora Kancelarii i Komendanta Straży Trybunalskiej oraz ich zawieszenia w czynnościach służbowych, prezes TK Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne" - czytamy we wpisie na X Trybunału.

Wobec bezprecedensowego ataku @PK_GOV_PL wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności w Dyrektora Kancelarii i Komendanta Straży Trybunalskiej oraz ich zawieszenia w czynnościach służbowych, Prezes @TK_GOV_PL Pan Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne.



Na… — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 5, 2026 Rozwiń

To nawiązanie do wydarzeń z drugiej połowy września, kiedy Prokuratura Krajowa poinformowała, że dyrektor Kancelarii TK Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. postawiono zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Śledztwo PK odnosi się m.in. do "złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych poprzez niezapewnienie czworgu sędziom TK warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności sprawowanego urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnienie formalności związanych z ich zatrudnieniem na stanowiskach sędziów TK". Sytuacja dotyczy wybranych w marcu przez Sejm Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy i Anny Korwin-Piotrowskiej.

9 kwietnia, podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej, złożyli oni ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania przez prezesa Święczkowskiego i nie objęli urzędów w TK.

Zofia H. i Piotr P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zawiesił ich w czynnościach służbowych, zakazał kontaktowania się z sędziami i pracownikami wykonującymi obowiązki w TK oraz zakazał przebywania w budynku TK.

Jak przekazano w poniedziałkowym wpisie TK, prezes Święczkowski "na czas nieobecności dyrektora Kancelarii jego zastępowanie powierzył dotychczasowemu pracownikowi TK Beacie Białowąs". Z kolei na stanowisku doradcy prezesa TK ds. bezpieczeństwa Trybunału Konstytucyjnego zatrudniony został Andrzej Stróżny.

Były szef CBA z zarzutem i radna sejmiku w TK

Beata Białowąs jest radną sejmiku województwa śląskiego z klubu PiS. W latach 2019–2022 była członkinią zarządu województwa śląskiego. Jego wiceprzewodniczącym był Wojciech Kałuża wybrany do sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej, który porozumiał się z PiS, dając temu ugrupowaniu większość.

Stróżny był szefem CBA w latach 2020-2023. W zeszłym tygodniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Stróżnemu postawiono zarzut nadużycia uprawnień w związku z wykorzystywaniem lokali konspiracyjnych CBA do celów innych niż służbowe. Stróżny nie przyznał się do zarzutów. - Stawiane mi przez prokuraturę zarzuty są pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Swoimi decyzjami doprowadziłem do wymiernych i znacznych oszczędności dla budżetu państwa - oświadczył były szef CBA.