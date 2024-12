"Powiedziałem Orbanowi, że różne rzeczy między nami się działy, ale czegoś tak dziwacznego jeszcze nie widziałem"

Tusk: powiedziałem Orbanowi, że czegoś tak dziwacznego jeszcze nie widziałem

Orban miał mówić, że polski obywatel może otrzymać azyl

PK: mamy informacje uprawdopodobniające, że Romanowski przekroczył granicę

We wtorek w "Kropce nad i" w TVN24 mecenas Roman Giertych , poseł Koalicji Obywatelskiej, mówił, że jego zdaniem poszukiwany poseł PiS Marcin Romanowski jest na Węgrzech. - To jest chyba jedyny kraj, którego sądy mogą nie wydać go w razie wniosku prokuratury i sądów polskich związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania, bo takie sugestie już Orban robił - powiedział.

- Myślę, że on przebywa na Węgrzech i tam oczekuje na to, aby sądy węgierskie, tak naprawdę podległe premierowi, odmówiły realizacji (polskiego wniosku - red.) - dodał.

- To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) - dodał. Następnego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził na to zgodę.