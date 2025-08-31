Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Premier spotka się z Ursulą von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej

Donald Tusk
Premier Tusk na granicy polsko-białoruskiej
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk spotka się w niedzielę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej. Tematem rozmów będzie między innymi ochrona wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Początek spotkania premiera Donalda Tuska z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen zaplanowano w niedzielę na godzinę 9:45 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Krynkach (woj. podlaskie, pow. sokólski), gdzie odbędzie się odprawa z kadrą dowódczą Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz spotkanie delegacji.

Później Tusk i von der Leyen będą wizytować miejsca składowania elementów "Tarczy Wschód" w Krynkach, obejrzą też zmodernizowaną zaporę na granicy Polski i Białorusi.

Projekt Tarcza Wschód to program wzmacniania systemu obrony i bezpieczeństwa Polski na wschodniej granicy. Jego głównym celem jest zwiększenie ochrony granicy państwowej oraz rozbudowa infrastruktury obronnej, która ma zabezpieczać Polskę przed zagrożeniami ze wschodu, w tym potencjalnymi agresywnymi działaniami militarnymi, sabotażem czy destabilizacją. Projekt obejmuje województwa przygraniczne na wschodzie i północy kraju.

Obrona Polski i państw bałtyckich. Rezolucje znów bez poparcia PiS i Konfederacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obrona Polski i państw bałtyckich. Rezolucje znów bez poparcia PiS i Konfederacji

Komunikat KPRM

"Głównym tematem rozmów będzie obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona granicy wschodniej UE oraz program SAFE. Premier Donald Tusk i Ursula von der Leyen omówią także proces pokojowy i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa oraz programy unijne, które mają zwiększyć europejskie zdolności obronne" - wskazano w komunikacie KPRM.

Program SAFE jest częścią szerszego planu wzmacniania obronności Europy do 2030 roku i przewiduje 150 miliardów euro w pożyczkach na inwestycje państw członkowskich UE w obronność. 

Na godzinę 11.15 przy zaporze na granicy w pobliżu miejscowości Ozierany Małe zaplanowano oświadczenia Tuska i von der Leyen dla mediów.

Przewodnicząca KE przyjedzie do Polski w ramach wizyt składanych w siedmiu państwach członkowskich, które leżą na wschodniej granicy UE. Od piątku von der Leyen odwiedza: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię. Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem uda się do Bułgarii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskUrsula von der LeyenKomisja EuropejskaBiałoruśUnia Europejska
Czytaj także:
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na S17. Zmieniali koło, nie żyją
Lublin
imageTitle
Akcja meczu w wykonaniu Świątek. A to nie wszystko
EUROSPORT
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Komunikat MSZ. Sikorski ostrzega: ewakuacja nie zawsze możliwa
Polska
Deszcz
Ostrzeżenia IMGW. Tam ulewy nie odpuszczają
METEO
shutterstock_2611663737
Złość, rozdrażnienie i smutek. To mogą być objawy lęku przed szkołą
Anna Bielecka
Ciało Mohammada Sinwara znaleziono w tunelu
Hamas potwierdza, że ich przywódca nie żyje
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Odnaleziona kamera, ujawnione nagrania, rada dla Nawrockiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z maja 2024 roku
Putin rozpoczął swoją "bezprecedensową" wizytę
Świat
imageTitle
Świątek bez ogródek. "Co mogłam zrobić?"
EUROSPORT
GettyImages-2232936769sss
Waleczna Świątek. Awans po świetnym widowisku
EUROSPORT
Gorąco, ciepło, słońce, chmury, burza
Taki będzie ostatni dzień wakacji
METEO
imageTitle
Uraz przeszkadzał Majchrzakowi już w poprzednim meczu
EUROSPORT
imageTitle
Brazylijczycy za mocni. Bolesna porażka polskich siatkarzy
EUROSPORT
imageTitle
Emocje buzowały do końca. Polacy z drugim wielkim zwycięstwem
EUROSPORT
Polska - Izrael w EuroBaskecie
Polska - Izrael w EuroBaskecie [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Derby dla Bayernu. Tym razem łatwo już nie było
EUROSPORT
W Polsce kukła, w Korei hologram policjanta
U nas kukła, w Korei hologram. Sprawdzają się
Marzanna Zielińska
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Sprawdzili więcej, niż pierwotnie planowali. Koniec oględzin po katastrofie
Polska
Kamil Majchrzak
Przegrał z bólem. Majchrzak musiał poddać mecz
EUROSPORT
1 godz 47 min
pc
Nazistowski stempel własności. Tak chcieli zatrzeć polskość
Sekcja Archeo
imageTitle
Hymn Izraela wygwizdany. Demonstracje przed Spodkiem
EUROSPORT
imageTitle
Kurtz nie do zatrzymania w SGP. Pech Zmarzlika w finale
EUROSPORT
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń. Bez polityki
Nocne opady deszczu, ulewa
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Jamy
Superkomórka burzowa nad Podkarpaciem. Sypnęło gradem
METEO
Marek Chmaj
Pat w Trybunale Stanu. "Błąd jest rażący"
Maciej Knapik
imageTitle
Młodemu kibicowi wyrwano czapkę od idola. Majchrzak przygotował niespodziankę
EUROSPORT
imageTitle
Zagłębie grało do końca. Opłaciło się
EUROSPORT
Stadion Miedzi Legnica
"Niedopuszczalny incydent". Klub reaguje po skandalu
Wrocław
imageTitle
Zacięte sety. Zieliński z awansem w deblu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica