Premier spotka się z Ursulą von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej

Premier Tusk na granicy polsko-białoruskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Początek spotkania premiera Donalda Tuska z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen zaplanowano w niedzielę na godzinę 9:45 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Krynkach (woj. podlaskie, pow. sokólski), gdzie odbędzie się odprawa z kadrą dowódczą Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz spotkanie delegacji.

Później Tusk i von der Leyen będą wizytować miejsca składowania elementów "Tarczy Wschód" w Krynkach, obejrzą też zmodernizowaną zaporę na granicy Polski i Białorusi.

Projekt Tarcza Wschód to program wzmacniania systemu obrony i bezpieczeństwa Polski na wschodniej granicy. Jego głównym celem jest zwiększenie ochrony granicy państwowej oraz rozbudowa infrastruktury obronnej, która ma zabezpieczać Polskę przed zagrożeniami ze wschodu, w tym potencjalnymi agresywnymi działaniami militarnymi, sabotażem czy destabilizacją. Projekt obejmuje województwa przygraniczne na wschodzie i północy kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Obrona Polski i państw bałtyckich. Rezolucje znów bez poparcia PiS i Konfederacji

Komunikat KPRM

"Głównym tematem rozmów będzie obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona granicy wschodniej UE oraz program SAFE. Premier Donald Tusk i Ursula von der Leyen omówią także proces pokojowy i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa oraz programy unijne, które mają zwiększyć europejskie zdolności obronne" - wskazano w komunikacie KPRM.

Program SAFE jest częścią szerszego planu wzmacniania obronności Europy do 2030 roku i przewiduje 150 miliardów euro w pożyczkach na inwestycje państw członkowskich UE w obronność.

Na godzinę 11.15 przy zaporze na granicy w pobliżu miejscowości Ozierany Małe zaplanowano oświadczenia Tuska i von der Leyen dla mediów.

Przewodnicząca KE przyjedzie do Polski w ramach wizyt składanych w siedmiu państwach członkowskich, które leżą na wschodniej granicy UE. Od piątku von der Leyen odwiedza: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię. Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem uda się do Bułgarii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD