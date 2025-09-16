Logo strona główna
Polska

Premier, MON i wojsko o domu w Wyrykach

Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Doniesienia dotyczące uszkodzenia domu w Wyrykach. Miała tam spaść rakieta polskiego F-16
Źródło: TVN24
Donald Tusk zabrał głos w sprawie uszkodzenia domu w Wyrykach, podkreślając, że odpowiedzialność "spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję". O sprawie napisał także resort obrony narodowej oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Kluczowe fakty:
  • Według ustaleń "Rzeczpospolitej", na dom w Wyrykach "spadła rakieta z polskiego F-16, której użyto do zestrzelenia drona". BBN przekazało, że informacji o zdarzeniu oczekuje od rządu prezydent.
  • Premier Donald Tusk zapewnił, że "o wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania".
  • W sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
  • Dotychczas w naszym kraju znaleziono fragmenty dronów w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej (dziesięć) - w województwie lubelskim.

Obiekt, który w ubiegłym tygodniu spadł na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie, to rakieta wystrzelona przez polski F-16 - przekazała we wtorek "Rzeczpospolita", powołując się na źródła.

Do zdarzenia doszło, kiedy polskie wojsko prowadziło działania obronne w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że prezydent oczekuje wyjaśnień od rządu w tej sprawie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Media: to rakieta z polskiego F-16 spadła na dom w Wyrykach. Prezydent chce wyjaśnień

Premier: cała odpowiedzialność spada na Rosję

Tego samego dnia Donald Tusk napisał o sprawie w serwisie X. "Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania" - poinformował.

"Łapy precz od polskich żołnierzy" - podkreślił.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie dostępne informacje oraz późniejsze wnioski płynące z analizy incydentu zarówno do Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego".

Ministerstwo Obrony Narodowej we wpisie przekazało natomiast, że "wszelkie dostępne informacje" dotyczące zdarzeń z nocy z 9-10 września "były i są przekazywane" do Biura Bezpieczeństwa Narodowego na bieżąco przez resort, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Niezależnie od ostatecznych ustaleń organów państwa zniszczony dom w m. Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa. Niepotrzebne są zatem zbiórki na ten cel" - dodano w kolejnym wpisie.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki - który w imieniu Polski występował na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych - także napisał, że "cała odpowiedzialność za straty w wyniku rosyjskiej prowokacji z wysłaniem do Polski 19 wojskowych dronów spada na Rosję - czy uszkodzenia spowodowały drony, czy pociski je przechwytujące, użyte W OBRONIE przez polskie i sojusznicze siły zbrojne".

"Podobnie odpowiedzialność za wszystkie ofiary wojny w Ukrainie obciąża Rosję, bo to ona zaatakowała suwerenny kraj. To banalna prawda w każdym kraju. Niestety, u nas mamy silną propagandową V kolumnę rosyjską. I sporo użytecznych idiotów ją wspierających" - dodał wiceszef MSZ.

OGLĄDAJ: "Rozszerzając konflikt, Rosja zderza się z całym światem"
pc

"Rozszerzając konflikt, Rosja zderza się z całym światem"

pc
Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września co najmniej kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował wtedy, że były to maszyny rosyjskie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

W Wyrykach został zniszczony dach domu mieszkalnego. Na publikowanych zdjęciach widać pęknięte ściany oraz uszkodzony samochód osobowy. W środę nadzór budowlany stwierdził, że rodzina, która tam mieszka, będzie mogła powrócić do domu na kondygnację na parterze.

11 września rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie informował, że obiekt, który spowodował zniszczenia domu w Wyrykach, "nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron ani jako jego fragmenty".

Do czwartku na terenie Lubelszczyzny szczątki dronów odnaleziono w 10 miejscach.

Według dotychczasowych ustaleń prokuratury w sześciu miejscach w Lubelskiem znaleziono drony, których uszkodzenia wynikały wyłącznie z ich upadku na ziemię. Kilka bezzałogowców zidentyfikowano jako drony typu Gerbera, tzw. wabiki. Na niektórych dronach znajdowały się fragmenty napisów cyrylicą. Nie znaleziono materiałów wybuchowych. W dwóch przypadkach - w Cześnikach (powiat zamojski) i w Wyhalewie (powiat parczewski) - zabezpieczono fragmenty dronów, co może oznaczać, że prawdopodobnie doszło do ich zestrzelania.

Dotychczas w Polsce znaleziono fragmenty dronów w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw.

OGLĄDAJ: "Wiemy, że to nie była pomyłka". Rada Bezpieczeństwa ONZ o rosyjskiej prowokacji w Polsce
pc

"Wiemy, że to nie była pomyłka". Rada Bezpieczeństwa ONZ o rosyjskiej prowokacji w Polsce

pc
Autorka/Autor: akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

TAGI:
Donald TuskLubelskieWojewództwo lubelskieWojsko
