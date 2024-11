Premier o "wydarzeniach ostatnich kilkudziesięciu godzin". "Zbliża się nieznane"

Zwracał przy tym uwagę, że wojna na wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę. - Wszyscy to wiemy. Czujemy, że zbliża się, ale zbliża się nieznane. Nikt z nas nie zna końca tego konfliktu, wiemy jednak, że nabiera on bardzo dramatycznych w tej chwili wymiarów. Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin pokazują, że to zagrożenie jest naprawdę poważne i realne, jeżeli chodzi o konflikt globalny - ocenił premier.

Podkreślił przy tym wagę codziennej pracy nauczycieli. - Nie ma drugiego takiego miejsca, jak szkoła, gdzie możemy przygotować młodych ludzi do odporności na takie zdarzenia historyczne i to w najróżniejszych wymiarach - stwierdził.

Tusk zaznaczył, że bezpieczne, silne i odporne narody to te, które dysponują przewagą technologiczną, intelektualną, kreatywności. Dodał, że bez edukacji nie ma bezpieczeństwa państwa. - To od jakości nauczania, od tego, co dzieje się na co dzień w polskiej szkole zależy to, czy my za 5, 10 lat będziemy bezpieczni - podkreślił.