Premier: deportacje ruszyły

Rzecznik SG: Polskę opuściło 17 obywateli Gruzji

- Jeśli chodzi o cudzoziemców, byli to wyłącznie mężczyźni w wieku od 24 do 58 lat. Przewiezieni zostali praktycznie z terenu całej Polski, ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, między innymi w Kętrzynie, w Białej Podlaskiej, Przemyślu i Lesznowoli. Te osoby otrzymały przymusowe decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia, czyli do Gruzji - poinformował Juźwiak.