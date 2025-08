Kaczyński: trzeba zmienić konstytucję na taką, której nie da się wywrócić    

Kaczyński zapowiada wewnątrzpartyjne wybory na niższych szczeblach Prawa i Sprawiedliwości Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prezes PiS spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Zabrza i Opola.

Jarosław Kaczyński mówił o konieczności zmiany konstytucji.

W swoim wystąpieniu opowiadał o planach, jakie w najbliższych miesiącach będzie realizował PiS. Poparł także kandydata w przyspieszonych wyborach na prezydenta Zabrza.

Jarosław Kaczyński powiedział w Opolu, że "musimy stworzyć taką konstytucję, której się palcem jednym wywrócić nie da". - A tę się udało wywrócić jednym małym palcem - stwierdził.

- Czy Tusk dysponuje jakimś SA, tak jak Hitler? Bojówkami liczącymi setki tysięcy żołnierzy? (...) Nie, proszę państwa, nie dysponuje niczym takim. Czy dysponuje policją tak bardzo nazistowską, jak była policja Republiki Weimarskiej przy końcu jej istnienia? (...) Też nie, bo ci policjanci, których mamy dzisiaj w Polsce mają różne poglądy, a mimo wszystko udało się konstytucję bezczelnie podeptać i to w dalszym ciągu następuje - ocenił prezes PiS.

Kaczyński: nie przestraszą nas

Nawiązując do niedawnej rekonstrukcji rządu, podczas której między innymi nowymi ministrami zostali Waldemar Żurek - sprawiedliwości i Marcin Kierwiński - spraw wewnętrznych, Kaczyński ocenił, że premier Donald Tusk przyjął "kurs na zaostrzenie". - Na zaostrzenie walki, na zaostrzenie prześladowań. Oni sądzą, że nas przestraszą. Nie przestraszą nas. I można powiedzieć, że syzyfowe będą prace Żurka i Kierwińskiego - powiedział prezes PiS.

W swoim wystąpieniu podkreślił wagę zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jak mówił, "to zwycięstwo przerwało pewien proces, którego finałem miał być nowy traktat europejski, który praktycznie rzecz biorąc zabrałby nam już to wszystko, co nam jeszcze zostało z suwerenności, z niezależności".

- Polska niepodległa byłaby znów incydentem - powiedział Kaczyński. Przypomniał jednocześnie, że traktaty muszą być ratyfikowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, a w Polsce umowy międzynarodowe tej rangi ratyfikuje prezydent. - Ja mogę powiedzieć na pewno, ten prezydent tego nie ratyfikuje - stwierdził Kaczyński.

Jarosław Kaczyński w Opolu Źródło: PAP/Krzysztof Świderski

Kaczyński o migracji

Prezes PiS ponowił zapowiedź organizacji w Warszawie 11 listopada pochodu przeciwko migracji, która - w jego ocenie - grozi "zagładą". - Koncepcja, żeby Europa, Stany Zjednoczone, przyjęły tych wszystkich z Trzeciego Świata, którzy by chcieli tu przyjechać, to jest koncepcja, która doprowadzi do jednego: do zagłady tej cywilizacji, w której my żyjemy - powiedział.

- Nie możemy się na to zgodzić, dlatego że szaleńcy, wariaci, lewacy się tego od nas domagają. Oni tutaj mogą być tolerowani. Może nawet powinni być tolerowani, ale w żadnym wypadku nie mogą nam dyktować, jak ma wyglądać Polska, jak ma wyglądać Europa, jak ma wyglądać świat - dodał prezes PiS.

Reakcja Sikorskiego na słowa prezesa PiS

W ocenie Kaczyńskiego "mamy dzisiaj w Polsce władzę, która nie jest polska". - To jest władza, która realizuje tutaj konsekwentnie, można powiedzieć, bezczelnie, zupełnie bezczelnie, bez żadnych oporów, opcję niemiecką, nie, więcej, agendę niemiecką - powiedział.

Podobny pogląd Kaczyński wyraził kilka godzin wcześniej, w Zabrzu, na co odpowiedział mu w serwisie X szef MSZ Radosław Sikorski: "Boże, jakie to wredne i głupie. Oni naprawdę sobie wyobrażają, że niemiecki minister śmiałby dawać polskiemu politykowi takie polecenia?".

Minister spraw zagranicznych zarzucił też Kaczyńskiemu, że atakuje jego żonę, amerykańską pisarkę i dziennikarkę Anne Applebaum. "Kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie całował mnie po rękach a Anne Applebaum wychwalał za 'Gułag' i nie tylko. A teraz ją atakuje puszczając oko do antysemitów. Nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda" - napisał Sikorski.

Wcześniej Kaczyński stwierdził, że świat i Polska idą dziś "na prawo". - I wobec tego, oni być może też będą próbowali udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski.(...) Jego małżonka - wiecie kim jest - pisze książkę "Matka Polka" - powiedział Kaczyński.

Kaczyński o utworzeniu aplikacji mobilnej

W Zabrzu prezes PiS powiedział, że po wyborach prezydenckich, a przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, konieczna jest wewnętrzna mobilizacja oraz unowocześnienie partii. Aplikacja "Biało-Czerwoni" ma być jednym z działań zmierzających w tym kierunku. Mówił, że będzie można dzięki niej błyskawicznie dowiedzieć się o tym, co dzieje się w partii, jakie decyzje zostały podjęte przez jej władze i tym podobne.

- Chodzi o to, żeby nasza społeczność, wszyscy, którzy wejdą w to przedsięwzięcie, byli grupą, naprawdę choćby na tym poziomie, który zapewnia dzisiejsza technika, zintegrowaną, żeby stanowili pewną całość - powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zapowiedział wybory w PiS

Prezes PiS zaznaczył konieczność przeprowadzenia wewnątrzpartyjnych wyborów na niższym szczeblu. - Partia musi być, jak można powiedzieć, w całości odnowiona - ocenił.

Zapowiedział, że PiS skupi się na przygotowaniu nowego programu, który zostanie zaprezentowany podczas październikowej konwencji programowej, a następnie omówiony podczas spotkań z wyborcami. Mają się w nim znaleźć m.in. nowe propozycje dotyczące mieszkalnictwa. Jarosław Kaczyński ocenił, że dotychczasowe okazały się nieskuteczne.

Polityk zasygnalizował, że wcześniej - najprawdopodobniej we wrześniu - PiS zamierza rozpocząć cykl debat z młodymi ludźmi we wszystkich województwach.

- W każdym województwie takie forum dyskusyjne, gdzie można by omówić te zasadnicze sprawy, wyjaśnić różnego rodzaju problemy, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju nieporozumień - wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński powiedział, że także we wrześniu PiS powróci do akcji zbierania datków od swoich sympatyków.

Kaczyński poparł kandydata w przedterminowych wyborach w Zabrzu

Lider PiS ocenił, że po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich konieczne są kolejne zwycięstwa wyborcze.

- Potrzebujemy kolejnych zwycięstw, potrzebujemy przejęcia władzy, ale potrzebujemy także władzy w szerszym tego słowa znaczeniu. Także tej, która jest przecież w Polsce rozproszona, bo w Polsce państwo to władza rządowa, ale też samorządowa. Samorząd jest także częścią państwa - powiedział Jarosław Kaczyński.

W przedterminowych wyborach na prezydenta Zabrza, których pierwszą turę zaplanowano na 10 sierpnia 2025 roku, poparł Borysa Borówkę i zaapelował do mieszkańców, aby na niego zagłosowali.

Borys Borówka to lokalny lider PiS i miejski radny. W przeszłości wiceprezydent miasta. Wcześniej ubiegał się o stanowisko prezydenta Zabrza jako kandydat PiS. Tym razem wystartował z własnego komitetu wyborczego, ale z poparciem partii.

Jarosław Kaczyński mówił, że Zabrze oraz inne miasta Górnego Śląska wymagają rewitalizacji. Ocenił, że sprzyjają temu takie zapowiedzi kandydata popieranego przez PiS, jak m.in. likwidacja pustostanów i stworzenie miejskiego rynku. Pochwalił także inne punkty jego programu wyborczego, np. wzmocnienie strefy ekonomicznej.

Zorganizowanie przedterminowych wyborów prezydenta Zabrza było konieczne ze względu na odwołanie w referendum z tego stanowiska Agnieszki Rupniewskiej. W pierwszej turze udział weźmie sześcioro kandydatów: Borys Borówka (KWW Borysa Borówki), Łucja Chrzęstek-Bar (KWW Łucji Chrzęstek-Bar), Sebastian Dziębowski(KWW Sebastiana Dziębowskiego-Konfederacja), Rafał Kobos(KWW SDZ i Małgorzata Mańka-Szulik), Ewa Weber (KWW Ewa Weber) i Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).

