Młodzież zagłosowała w prawyborach. "To dobra lekcja demokracji"

- Dla uczniów, którzy w tym roku będą po raz pierwszy głosowali, jest to wskazówka, jak pokierować swój barometr wyborczy - mówi nauczyciel Mateusz Raszyński. W Poznaniu przeprowadzono we wszystkich szkołach ponadpodstawowych prawybory prezydenckie.

W trzydziestu pięciu poznańskich szkołach ponadpodstawowych przeprowadzono dziś prawybory. Uczniowie mogli zdecydować, na kogo oddaliby swój głos w tegorocznych wyborach prezydenckich. Tego typu wydarzenia były już organizowane w szkołach. Tym razem po raz pierwszy przygotowała je Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, przy wsparciu magistratu.

- Te wybory służą przede wszystkim kampanii profrekwencyjnej. Nam zależy przede wszystkim, żeby jak najwięcej młodych osób wzięło udział w wyborach. To bardzo ważne, żeby ta demokracja nam się kształtowała i kształtowało się społeczeństwo obywatelskie - powiedział Jakub Krzemiński z Młodzieżowej Rada Miasta Poznania.

"To będzie dla uczniów dobra lekcja demokracji"

Jak przebiegały wybory? Niemal tak, jak te prawdziwe. Wiadomo, że w Poznaniu wydrukowano 30 tysięcy kart do głosowania. Uczniowie musieli pojawić się w lokalu wyborczym. Najpierw trzeba było się wylegitymować przed komisją, następnie otrzymywało się kartę do głosowania. I tutaj była pewna różnica. Na kartach wyborczych widniało aż 17 nazwisk kandydatów. Było to spowodowane tym, że karty drukowano, zanim Państwowa Komisja Wyborcza zweryfikowała podpisy złożone na listach poparcia. Na odwrocie karty do głosowania umieszczono również ankietę. Przedstawione w niej pytania mają przynieść odpowiedź między innymi w kwestii tego, czy pełnoletni uczniowie rzeczywiście zamierzają wziąć udział w zbliżających się 18 maja wyborach.

- Mam swoje poglądy i wiem, na kogo będę głosować, ale się tym nie podzielę - powiedział jeden z uczestników wyborów. Inny dodał, że stara się przysłuchiwać temu, co mają do powiedzenia kandydaci, bo to pierwszy wybory, w których tak świadomie może brać udział.

- Myślę, że to będzie dla uczniów dobra lekcja demokracji. Dla uczniów, którzy w tym roku będą po raz pierwszy głosowali, jest to też wskazówka, jak pokierować swój barometr wyborczy - tłumaczył Mateusz Raszyński, nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Niewykluczone, że wyniki prawyborów będą już znane w środę.