Poznań. Cysterna wpadła do rowu i przewróciła się na dach

Na jednej z ulic w Poznaniu cysterna przewożąca olej napędowy wpadła do rowu, a następnie przewróciła się na dach. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. To kierowca cysterny. Kapitan Rafał Kominowski z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazał, że nie doszło do wycieku paliwa.