Zapewniali o bezpieczeństwie. "Sami siedzą w maskach i mówią, że nie ma żadnego zagrożenia, to budzi emocje"

Arłukowicz: to budzi emocje

- Z informacji zasięgniętych przez (senatora KO) Krzysztofa Brejzę wynika, że jeśli tylko w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat trujących ludzi pożarów, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, wybuchło w Polsce 750. To musi budzić emocje. Jeśli mamy informację, że Polska staje się śmietniskiem Europy, bo import odpadów do Polski wzrasta ze 150 tysięcy ton do blisko 450 tysięcy ton (rocznie), co w sumie daje przez te ostatnie lata dwa miliony ton, to musi budzić wielkie emocje - mówił.