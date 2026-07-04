Polska Pożar budynku wielorodzinnego w Wałbrzychu Oprac. Anna Bruszewska |

Pożar budynku wielorodzinnego w Wałbrzychu Źródło wideo: Kontakt24 / Kinga Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Kinga

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze budynku wielorodzinnego w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie). Do zdarzenia doszło przy ulicy Gwarków.

Pożar budynku wielorodzinnego

Jak przekazał w rozmowie z redakcją Kontaktu24 młodszy brygadier Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 18 w sobotę.

- Pożar wybuchł na pierwszym piętrze w obrębie jednego lokalu mieszkalnego. Zadymienie rozprzestrzeniło się - mówił. Dodał, że po przybyciu na miejsce strażaków ewakuowano pozostałe osoby z budynku. Jak podkreślił oficer prasowy, nikomu nic poważnego się nie stało. - Osoby mogą być podtrute dymem pożarowym. Działania nadal trwają - zaznaczył.

Pożar budynku wielorodzinnego w Wałbrzychu Źródło: Kontakt24 / Kinga

Kilka osób podtrutych

Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał w sobotę wieczorem, że na miejscu działa sześć zastępów straży pożarnej. Przekazał, że pięć osób ewakuowało się samodzielnie jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Ponadto trzy osoby podtruły się dymem, ale są pod opieką medyków. Dyżurny dodał, że trwa dogaszenie pożaru.