Sprzętu "nie ma", zniszczyła go powódź. Owsiak: mamy plan

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planuje zaopatrzenie szpitali, które wcześniej otrzymały różnego typu urządzenia od WOŚP, w nowy sprzęt medyczny. - Fundacja kupi sprzęt między innymi za pieniądze, które teraz zbieramy - wyjaśnił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jurek Owsiak.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ruszyła z pomocą dla poszkodowanych przez powódź. Podała, że przekaże 40 milionów złotych na zakupy. Powstała lista rzeczy najbardziej potrzebnych na terenach powodziowych.

- W tym momencie wydaliśmy 6 milionów 960 tysięcy - przekazał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jurek Owsiak. Szef WOŚP wyjaśnił, że obecnie Fundacja w ramach prowadzonej zbiórki zebrała 11 milionów złotych. - Będziemy na bieżąco pomagali w zakupach - dodał.

Jurek Owsiak przekazał, że do Lądka-Zdroju wysłane zostały panele, które będą pomagały ładować powerbanki, które również Fundacja dostarcza. - Te wszystkie maszyny, które suszą, nagrzewnice, to już jest kupione. To jest teraz kwestia logistyki, żeby to jak najszybciej dojechało - podkreślił.

Owsiak: to jest teraz kwestia logistyki, żeby to jak najszybciej dojechało TVN24

Owsiak: wyjechało 15 tirów z pomocą

Szef WOŚP poinformował, że w czwartek wyjechało 15 tirów z pomocą. - Sztab jest u nas w Fundacji - mówił. Jurek Owsiak przekazał, że firma, z którą współpracuje Fundacja rozpatruje, w jaki sposób można w Stroniach Śląskich ustawić kontenery do pryszniców.

- Żeby postawić takie kontenery, które mają prysznice i toalety, muszą być obsługiwane non stop. Tam musi być woda do obsługi. My to doświadczamy na festiwalu, kiedy jest kilkaset tysięcy ludzi i trzeba to wszystko tam skonstruować. My badamy, jak to wyjdzie. To będzie przykład, jak pomagać ludziom na bieżąco - dodał.

Owsiak: wyjechało 15 tirów z pomocą mieszaną TVN24

Owsiak: WOŚP odkupi sprzęt dla zalanych szpitali

Zapytany o to, co stało się ze sprzętem, który przez lata WOŚP dostarczył do zalanych miejscowości, odpowiedział: - nie ma go. - Nysa miała naszych urządzeń 247, Kłodzko 301, Głuchołazy 120 sztuk. Łącznie ponad 10 milionów 680 tysięcy złotych. Tego sprzętu nie ma. Od inkubatorów, kardiomonitory - stwierdził.

- Mamy plan, aby dla tych wszystkich szpitali, które zostały zalane, zacząć od tego sprzętu. Fundacja kupi sprzęt między innymi za pieniądze, które teraz zbieramy - dodał.

Na stronie WOŚP podany jest numer konta, na które można wpłacać datki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy i sprzętu medycznego, który został zniszczony w czasie powodzi.

Na odbudowę szpitala w Nysie, który ucierpiał w powodzi, fundusze zbiera Fundacja TVN.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: TVN24