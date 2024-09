"Stabilizuje się sytuacja w zlewniach rzeki Wisły i Odry na obszarze działań Wód Polskich w Gliwicach. Poziom wód sukcesywnie się obniża. W dalszym ciągu pozostajemy w terenie, gdzie nadzorujemy pracę obiektów hydrotechnicznych i podejmujemy niezbędne interwencje" – podali przedstawiciele Wód Polskich – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) w przedpołudniowym, piątkowym komunikacie.

We wtorek zbiornik Racibórz Dolny gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności. Od tego czasu, wraz ze stabilizacją sytuacji hydrometeorologicznej, systematycznie zmniejsza się ilość gromadzonej w nim wody. Obecnie jest w nim ok. 102 mln m sześc. wody (ok. 55 proc. pojemności).

Również w Polderze Buków obniża się poziom wody – w piątek wynosił on ok. 20,2 mln m sześc., czyli ok. 35 proc. pojemności. Obiekt wykonuje swoje zadania bezawaryjnie pod nadzorem pracowników Wód Polskich w Gliwicach – podali przedstawiciele RZGW.