"Jest oddolna inicjatywa porządkowania tego domu. Będziemy wspomagać"

Rząd "gotowy do wszelkiej pomocy"

Szynkowski vel Sęk zapewnił, że polski rząd "jest gotowy do wszelkiej pomocy dla Polskiej Macierzy", w tym do "porządkowania budynku i doprowadzenia go do stanu funkcjonalności". - To, co nas bardzo cieszy, to to, że jest oddolna inicjatywa porządkowania tego domu - powiedział. - Będziemy tu wspomagać także we współpracy ze środowiskami polonijnymi w Belgii, które w tej chwili zgłaszają się do polskiej placówki w Belgii z chęcią pomocy przy remoncie tego domu - dodał.