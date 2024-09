Stan klęski żywiołowej ogłoszony w części trzech województw

"W związku z powodzią we wrześniu 2024 r. w południowo-zachodniej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapobieżenia jej skutkom oraz w celu ich usunięcia, wprowadza się stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia" - podano w dokumencie.

Stan klęski żywiołowej

Stan klęski żywiołowej - kiedy może zostać wprowadzony

Zgodnie z konstytucją, stan klęski żywiołowej może zostać wprowadzony "w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające". Cel wprowadzenia takiego stanu to zapobieżenie skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz ich usunięcie.

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, rząd wprowadza go w drodze rozporządzenia. Określa się w nim przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar i czas trwania stanu klęski żywiołowej, a także rodzaje niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie dopuszczonym ustawą.

Stan klęski żywiołowej - co powoduje

O jakich ograniczeniach mowa? - Aby można było efektywnie niwelować skutki stanu klęski, organy władzy mogą zmusić ludzi do ewakuacji, zakazać przebywania w danym miejscu, dokonać niezbędnych wyburzeń, czy w inny sposób wykorzystać własność prywatną na terenach objętych stanem klęski czy też wprowadzić ograniczenia w transporcie. Jeżeli siły ludzkie są niewystarczające, władza może nałożyć na ludzi obowiązek świadczeń osobistych, np. wykonywanie określonych prac.

Do zapobiegania klęsce żywiołowej można wykorzystać Siły Zbrojne - wyjaśnia konstytucjonalista z UW dr hab. Jacek Zaleśny.