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Powietrzny atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw

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Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Wysłano alert RCB
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
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Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że alert takiej treści wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.

W sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - przekazano.

Ostrzeżenie dotyczy w Lubelskiem powiatów: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. W województwie podkarpackim chodzi zaś o: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Więcej szczegółów wkrótce.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum BezpieczeństwaRosjaUkrainaWojna w Ukrainie
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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