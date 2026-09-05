Polska Powietrzny atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw Kamila Grenczyn |

Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Wysłano alert RCB Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

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W sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - przekazano.

Ostrzeżenie dotyczy w Lubelskiem powiatów: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. W województwie podkarpackim chodzi zaś o: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Więcej szczegółów wkrótce.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/wcWHskinY0 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 5, 2026 Rozwiń