Jak robić postanowienia noworoczne? "Nie zadajemy sobie pytania, czy to jest dla mnie ważne"

Przełom grudnia i stycznia to czas, kiedy wiele osób decyduje się na wprowadzenie - mniejszych lub większych - zmian w swoim życiu. W wielu domach tworzą się listy postanowień noworocznych. Najczęściej dotyczą one naszej diety, stylu życia lub aktywności fizycznej. Czy postanowienia noworoczne są dla nas dobre? I jak wytrwać w nich na dłużej? O tym w TVN24 opowiadała psycholożka Anna Kędzierska.

Jak zauważyła, ludzie często ulegają presji tworzenia sobie postanowień noworocznych, bo otoczenie wmawia im, że potrzebują wprowadzić do swojego życia zmiany. Tymczasem często w tym procesie idziemy za daleko i przez to popadamy w zniechęcenie, gdy nie możemy wprowadzić w życie całej listy radykalnych zmian.

Drobne ale konsekwentne zmiany

- Przychodzą do nas takie głosy, że trzeba zacząć, trzeba robić, powinno się, że od jutra to ja będę innym człowiekiem, nowy rok, nowa ja. I efekt jest taki, że dosyć szybko wpadamy w zniechęcenie, w dezaprobatę wobec samego siebie. A jeszcze jak się zewnętrznie zadeklarujemy, że coś będziemy robić, to potem ludzie nam mówią, że to nie powinno tak wyglądać, bo przecież obiecałeś - mówiła Kędzierska.

Często również wpadamy w pułapkę presji nałożonej przez nas na samych siebie. - Zaczynamy sami sobie podkręcać śrubę - zwróciła uwagę ekspertka, co - jak tłumaczyła - sabotuje nasze próby wprowadzenia długotrwałych zmian.

Zamiast tego warto myśleć o drobnych zmianach, w których damy radę wytrwać, a które poprawią nasze samopoczucie. - Warto jest zastanowić się, co ja codziennie mogę zrobić małego, co zajmie nie więcej niż dwie minuty, żeby przybliżyć się do tego stanu, który jest dla mnie okej - powiedziała Kędzierska.

Nie ma zatem sensu wprowadzania zbyt radykalnych zmian, czy stawiania sobie wygórowanych celów, które sprawią, że szybko się zniechęcimy, gdy zobaczymy, że nie możemy ich osiągnąć. Jak zaznaczyła psycholożka, zamiast myśleć, że "muszę schudnąć 20 kilo w ciągu roku", lepiej jest myśleć, "co ja dzisiaj mogę zjeść, żeby być zdrowym i dobrze czującym się we własnym ciele człowiekiem".

Być bliżej siebie

W postanowieniach noworocznych powinno zatem chodzić nie tyle o cel, co o proces.

- Nie szukajmy konkretnych celów do zrealizowania, bo my nie jesteśmy projektem do wdrożenia. Jesteśmy człowiekiem w procesie naszego własnego życia. I fajnie jest każdy dzień wykorzystać tak, żebyśmy mogli sobie powiedzieć: "okej, to był dzień, który przybliżył mnie do tego, co jest dla mnie ważne" - mówiła dalej psycholożka.

Kluczowe w procesie zmian jest patrzenie w głąb siebie i autorefleksja, czego teraz potrzebuje nasze ciało. - Czy ono potrzebuje na przykład zdrowo zjeść, a może się wyspać, a może odpocząć, a może przestać działać, bo nasza głowa jest zaprogramowana na działanie - opisała. Podkreśliła, że tworząc postanowienia noworoczne, bywa tak, "że nie zadajemy sobie pytania, czy to rzeczywiście jest dla mnie ważne".

W jej ocenie "wcale nie chodzi o to, żeby być lepszą wersją siebie, tylko żeby być bliżej siebie". Dlatego też Kędzierska zasugerowała, by "wykorzystać ten czas, który sprzyja zatrzymaniu, na powiedzeniu sobie, czego ja tak naprawdę potrzebuję".

Kotwice, wspomagacze

Jak wyjaśniła Kędzierska, aby wytrwać w postanowieniach noworocznych, nie można polegać jedynie na silnej woli, bo "silna wola jest tak naprawdę słaba". Dlatego też "dobrze jest poszukać wspomagaczy, sygnałów, kotwic, które będą nam przypominały o tym, jak my ten rok chcemy wykorzystać".

Wspomagaczami - jak wymieniła - "mogą być kalendarze, karty afirmacyjne, przedmioty, które będą nam przypominały, że chcemy coś dla siebie zrobić, że chcemy się zatrzymać, zanurkować w siebie i zobaczyć, czego ja w danym momencie potrzebuję".

Warto też ułatwiać sobie wdrażanie nowych nawyków poprzez wymuszanie pewnych działań.

- Jeżeli na przykład chcemy pić wodę w odpowiednich ilościach, które są dobre dla naszego organizmu, to postawmy sobie tę wodę zawsze w tym miejscu, gdzie zaczynamy pracę - powiedziała Kędzierska. Z kolei, jeśli naszym postanowieniem jest większa aktywność fizyczna, "to umówmy się ze sobą, że po powrocie z pracy od razu przebieramy się w strój do ćwiczeń".

Z drugiej strony, aby wytrwać w postanowieniach noworocznych, warto jest zidentyfikować kluczowe czynniki, które utrudniają nam zmianę, jak na przykład stała obecność słodyczy w domu czy telefonu przy łóżku. Jak mówiła Kędzierska, warto jest "utrudnić sobie robienie rzeczy, które wiemy, że nam szkodzą, a ułatwiać sobie robienie rzeczy, które wiemy, że nam służą.

Być dla siebie łagodnym, ale nie pobłażliwym

Psycholożka mówiła też, jak istotny w procesie wdrażania postanowień noworocznych jest balans między wyrozumiałością wobec siebie a dyscypliną.

Z jednej strony "warto być dla siebie łagodnym, dlatego, że jeżeli my się sobą nie zaopiekujemy, to rzeczywistość też tego nie zrobi". Z drugiej jednak zbyt duża łagodność doprowadzi do pobłażliwości i "nawet obśmiewania tego, że znowu się nie udało". Dlatego też ważne jest, aby nawet na poziomie językowym nie sabotować swoich prób zmian. Warto zatem mówić o "zrobieniu czegoś", a nie "spróbowaniu zrobienia czegoś", ponieważ "w słowie 'spróbuję' już jest kodowanie się na niedziałanie".

Postanowienia noworoczne nie są zatem z natury złe ani dobre, jednak muszą być poprzedzone dużą dozą autorefleksji i formowane z rozsądkiem. Jak podkreśliła Kędzierska, "chodzi o drobne kroki, o małe rzeczy, które robimy codziennie".

Bo przecież - jak zaznaczyła - "szkoda by było spotkać się za 366 dni i powiedzieć: w zasadzie jestem w tym samym miejscu, a wolałabym być gdzie indziej".

