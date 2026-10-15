Polska Ponad 162 tysiące kontroli w szkołach, 187 osób zatrzymanych Oprac. Grzegorz Popławski |

Kierwiński: 24 tysiące policjantów uczestniczy w akcji w szkołach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lubuska Policja

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W całej Polsce od piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.

Policjanci przekazali we wpisie na X, że do godziny 6 w czwartek odnotowano 482 zdarzenia, w których realizują oni czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Od początku akcji policja przeprowadziła ponad 162 tysiące kontroli szkół w całym kraju i zatrzymała 187 osób.

❗Ponad 1⃣6⃣2⃣ tysiące kontroli placówek i 1️⃣8⃣7⃣ osób zatrzymanych w całym kraju od początku działań! Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 4⃣8⃣2⃣ zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 15, 2026

"Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - zaznaczono.

Od piątku trwają policyjne kontrole w szkołach Źródło zdjęcia: Lubuska Policja

Szkoły pod specjalnym nadzorem

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił natomiast, że akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni, a jeżeli będzie potrzeba, zostanie zintensyfikowana lub przedłużona.

Policjanci przeprowadzili już ponad 162 tysiące kontroli w szkołach i zatrzymali 187 osób Źródło zdjęcia: Lubuska Policja