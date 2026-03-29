Rzecznik DORSZ: polski żołnierz ranny w Libanie czuje się dobrze Źródło: TVN24

"Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Szef MON dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza. Poinformował także, że polskie siły są obecne w Libanie, aby wykonywać misje powierzone przez ONZ. "Cały czas ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa" - zapewnił wicepremier.

"Żołnierz czuje się dobrze"

Rzecznik prasowy DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski poinformował na antenie TVN24, że kiedy doszło do zdarzenia, 18 polskich żołnierzy wracało do bazy z posterunku. Przekazał, że żołnierz, który został ranny, zachował przytomność i odniósł niewielkie obrażenia.

- Żołnierze wracali do bazy. Jeden z pojazdów został uszkodzony w wyniku wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego - relacjonował rzecznik. W eksplozji został ranny jeden żołnierz. - Zostało mu założonych kilka szwów na głowie. Niemniej jednak nadal trwają dalsze badania, tak, żeby wykluczyć jakiekolwiek inne obrażenia żołnierza - dodał.

- Został bezzwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona mu została pierwsza pomoc medyczna, a teraz specjalistyczna. Żołnierz czuje się dobrze. Na własną prośbę to on powiadomił najbliższych o tym incydencie - powiedział podpułkownik Jacek Goryszewski.

Rzecznik DROSZ zapewnił, że zostaną wyciągnięte wnioski z tego incydentu i - jeśli to zostanie uznane za stosowne - może zostać zmniejszona liczba patroli.

Krewni żołnierza powiadomieni

Rodzina żołnierza Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie, który został ranny w wyniku wybuchu miny pułapki, została poinformowana o zdarzeniu - podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

We wpisie na platformie X podkreślono, że "wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym".

"Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej" - przekazało Dowództwo.

Informujemy, że w niedzielę, 29 marca br., około godziny 13.10, podczas realizacji patrolu przez żołnierzy PKW UNIFIL na trasie z posterunku 6-50 do bazy 2-45, doszło do wybuchu miny pułapki w pobliżu jednego z pojazdów HMMWV.



Bezpieczeństwo żołnierzy "najwyższym priorytetem"

Z relacji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że do wybuchu miny pułapki doszło w niedzielę około godziny 13.10, podczas przejazdu żołnierzy PKW UNIFIL z jednego z posterunków do bazy. Mina wybuchła w pobliżu jednego z pojazdów HMMWV, czyli Humvee.

DORSZ przekazało, że sytuacja bezpieczeństwa w rejonie wykonywania zadań przez Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z dowództwem misji ONZ.

"W odpowiedzi na zagrożenia każdorazowo wdrażane są dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony, mające na celu minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy realizujących zadania operacyjne. Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - zapewniło DORSZ.

Misja blisko granicy z Izraelem

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 roku. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.

Głównymi zadaniami polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia, tak zwanej "blue line", oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.

