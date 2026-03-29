Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polski żołnierz ranny w Libanie

|
Siły ONZ w Libanie
Rzecznik DORSZ: polski żołnierz ranny w Libanie czuje się dobrze
Źródło: TVN24
Wybuch miny pułapki w Libanie spowodował lekkie obrażenia u polskiego żołnierza. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, żołnierz został natychmiast objęty opieką medyczną.

"Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Szef MON dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza. Poinformował także, że polskie siły są obecne w Libanie, aby wykonywać misje powierzone przez ONZ. "Cały czas ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa" - zapewnił wicepremier.

"Żołnierz czuje się dobrze"

Rzecznik prasowy DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski poinformował na antenie TVN24, że kiedy doszło do zdarzenia, 18 polskich żołnierzy wracało do bazy z posterunku. Przekazał, że żołnierz, który został ranny, zachował przytomność i odniósł niewielkie obrażenia.

- Żołnierze wracali do bazy. Jeden z pojazdów został uszkodzony w wyniku wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego - relacjonował rzecznik. W eksplozji został ranny jeden żołnierz. - Zostało mu założonych kilka szwów na głowie. Niemniej jednak nadal trwają dalsze badania, tak, żeby wykluczyć jakiekolwiek inne obrażenia żołnierza - dodał.

- Został bezzwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona mu została pierwsza pomoc medyczna, a teraz specjalistyczna. Żołnierz czuje się dobrze. Na własną prośbę to on powiadomił najbliższych o tym incydencie - powiedział podpułkownik Jacek Goryszewski.

Rzecznik DROSZ zapewnił, że zostaną wyciągnięte wnioski z tego incydentu i - jeśli to zostanie uznane za stosowne - może zostać zmniejszona liczba patroli.

Polscy żołnierze wrócili z Iraku. Na lotnisku powitał ich szef MON
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krewni żołnierza powiadomieni

Rodzina żołnierza Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie, który został ranny w wyniku wybuchu miny pułapki, została poinformowana o zdarzeniu - podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

We wpisie na platformie X podkreślono, że "wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym".

"Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej" - przekazało Dowództwo.

Bezpieczeństwo żołnierzy "najwyższym priorytetem"

Z relacji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że do wybuchu miny pułapki doszło w niedzielę około godziny 13.10, podczas przejazdu żołnierzy PKW UNIFIL z jednego z posterunków do bazy. Mina wybuchła w pobliżu jednego z pojazdów HMMWV, czyli Humvee.

DORSZ przekazało, że sytuacja bezpieczeństwa w rejonie wykonywania zadań przez Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z dowództwem misji ONZ.

"W odpowiedzi na zagrożenia każdorazowo wdrażane są dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony, mające na celu minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy realizujących zadania operacyjne. Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - zapewniło DORSZ.

Jasne stanowisko Tuska w sprawie Iranu i wojska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Misja blisko granicy z Izraelem

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 roku. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.

Głównymi zadaniami polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia, tak zwanej "blue line", oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.

OGLĄDAJ: Do ostatniego oddechu. Oglądaj dokument w TVN24
Do ostatniego oddechu. Oglądaj dokument w TVN24

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Humbak widziany w niedzielę
Stan zdrowia humbaka się pogorszył. "Jest chory"
METEO
imageTitle
Legendarny klub nad przepaścią, znów zwolnił trenera
EUROSPORT
imageTitle
Tragiczny wypadek tuż przed meczem Portugalczyków
EUROSPORT
imageTitle
Reprezentant gospodarzy górą w prestiżowym klasyku
EUROSPORT
Daniel i Antoni Olbrychscy, to dziadek kupił wnukowi pierwszą szablę
"Dziadek kupił mi szablę". Jak Antoni Olbrychski został mistrzem
Rafał Kazimierczak
Izraelskie czołgi na granicy z Libanem
Izrael dementuje doniesienia Hezbollahu. "To kompletna nieprawda"
Świat
imageTitle
Stoch słucha wspomnień i nagle wybucha śmiechem
EUROSPORT
imageTitle
Wtargnęli na boisko, doszło do bójki. Policja użyła armatek wodnych
Szczecin
imageTitle
Stracili medal przez "nielegalny element". Kontrowersja na mistrzostwach świata
EUROSPORT
imageTitle
Horngacher pożegnał się z Niemcami. Nowy trener wybrany
Najnowsze
imageTitle
Perfekcyjny debiut Vingegaarda. Walka w Katalonii trwała do końca
EUROSPORT
Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń
Wybuch gazu w mieszkaniu. Okno wypadło na ulicę
Kujawsko-Pomorskie
Pochmurny, deszczowy dzień
Między wyżem a niżem. Pogoda będzie zróżnicowana
METEO
Zniszczony mural Kory
Bazgroły na muralu Kory
WARSZAWA
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA. Wbrew faktom
Michał Istel
Wystarczył dzień, by ustalić ich tożsamość
Na ulicy leżał młody mężczyzna, obok stało otwarte auto
Łódź
sklejka na 2
Spór na szczycie irańskich władz
BIZNES
imageTitle
Historyczny triumf polskich curlerów
EUROSPORT
imageTitle
Ogłoszono sędziego meczu Polaków
EUROSPORT
Zołnierze jednostki Marines (zdjęcie ilustracyjne)
Media: USA opracowują plany inwazji lądowej w Iranie
Świat
Viktor Orban, przemówienie 1989
Tak narodził się Orban-polityk. Czy jego era dobiega końca?
Cezary Paprzycki
Wypadek na stacji metra Pole Mokotowskie (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w metrze. Cztery stacje były wyłączone
WARSZAWA
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
Nowe przepisy drogowe od poniedziałku
BIZNES
imageTitle
Sceny grozy. Uderzył w bandę, bolid roztrzaskany
EUROSPORT
Przymrozki, wiosna
Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach
METEO
imageTitle
Co z trenerem skoczków? Zagadkowa odpowiedź Maciusiaka
EUROSPORT
Kuba Więcek, zespół Hoshii
Kuba Więcek: jazz może tylko skorzystać na obecności AI
Mateusz Przybysz
imageTitle
Wzruszenie Kubackiego i trenera. "Polały się łzy"
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Po co Nawrocki pojechał na Węgry? "Nie ma żadnych racjonalnych argumentów"
KAWA NA ŁAWĘ
Funkcjonariusze zatrzymali 30 osób
563 funkcjonariuszy w akcji. Zatrzymali 30 osób, przejęli 154 automaty
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

