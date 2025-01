Ugoda w sprawie związanej z "hodowlą" dzieci w podręczniku do HiT-u

Minister edukacji i państwo Mieszczankowscy, których zdaniem treści zawarte w podręczniku do HiT autorstwa Wojciecha Roszkowskiego naruszały cześć i godność osób urodzonych dzięki metodzie in vitro, postanowili zakończyć spór sądowy, podpisując ugodę - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Spór sądowy o ochronę dóbr osobistych trwał od września 2022 r. Toczył się z powództwa państwa Joanny i Kamila Mieszczankowskich, którzy uznali się za pokrzywdzonych rozpowszechnianiem w dopuszczonym do użytku szkolnego podręczniku treści odnoszących się do metody in vitro. Treści te zawarte były w podręczniku "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik do liceów i techników. Klasa I. 1945-1979. Wydanie I" autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, wydanego przez Wydawnictwo Biały Kruk.