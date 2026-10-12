Kropka nad i Podpalenie stacji Starlink. Tomasz Siemoniak: prokuratura nie ma wątpliwości, że chodzi o współpracę z obcymi służbami Filip Czerwiński |

Tomasz Siemoniak: nie ma innych służb, które by chciały zniszczyć Starlinka, który pracuje dla Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji, podejrzanych o podpalenie pod koniec września stacji bazowej Starlinka w Woli Krobowskiej. Ukraińskie wojska korzystają z terminali sieci satelitarnej Starlink na polu bitwy. Stacja bazowa służy do łączenia satelit z internetem.

Tomasz Siemoniak o sprawcach podpalenia

W "Kropce nad i" TVN24 Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, powiedział, że zatrzymani Turcy są powiązani ze środowiskami przestępczymi, a wykorzystywanie kryminalistów do przeprowadzania aktów sabotażu jest "modus operandi rosyjskich służb".

- Mieliśmy bardzo dużo obywateli Ukrainy, którym zlecano akty dywersji. Ale był Kolumbijczyk, byli obywatele innych państw, więc mamy sytuację taką, w której widać przez cały czas, że są chętni na to, żeby trochę zarobić - ocenił minister.

Był dopytywany o to, czy pewnym jest, że działali na zlecenie rosyjskich służb. - Na zlecenie obcych służb, tak jest w zarzucie. Prokuratura, która te zarzuty stawiała, nie ma wątpliwości, że chodzi o artykuł 130 [Kodeksu karnego - red.], czyli współpracę z obcymi służbami. Tu nie ma innych służb, które by chciały zniszczyć Starlinka, który pracuje dla Ukrainy, ale i w tym zakresie dowody będą przedstawione sądowi - odpowiedział Siemoniak.

"Dzieci zobaczyły działające państwo"

W dalszej części rozmowy poruszono temat ostatniej fali przemocy w polskich szkołach i reakcji państwa - między innymi polegającej na wysłaniu patroli policji do szkół.

Siemoniak powiedział, że wie również od swojego syna, że obecność policji odegrała ogromną rolę. - Dzieci zobaczyły działające państwo, ludzi, którzy są gotowi ich chronić - podkreślił.

Według ministra nastąpiło "uspokojenie" sytuacji, ale akcja policji w szkołach potrwa "na pewno kilka najbliższych dni". Zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo uczniów zależy też od zwracania uwagi i zgłaszania wszystkich sytuacji, które mogą świadczyć o niebezpieczeństwie.

- Cały czas apelujemy do rodziców: rozmawiajcie z dziećmi, interesujcie się tym, co mają w komórce, czy tym, co mają w komputerze. Tutaj bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od tego, czy takie przypadki będą odpowiednio wcześnie wykryte - wskazał.

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"Obrzydliwe" działanie TV Republika

Minister potwierdził, że według policji fala przemocy w polskich szkołach w zeszłym tygodniu nie była zorganizowaną akcją, chociaż były takie podejrzenia. Skrytykował przy tym to, jak zbliżona do PiS TV Republika robiła z tego sensację, na co zwróciła uwagę prowadząca Monika Olejnik.

- Obrzydliwe działanie po prostu. Obrzydliwe, to znaczy brak zahamowań, brak jakiejkolwiek granicy. Tu chodziło o życie i śmierć, o bardzo poważne sprawy. Robienie z tego polityki, sianie paniki, obrzydliwe - ocenił Siemoniak

- Ja już różne rzeczy w tej Republice widziałem, te paski straszne, te bzdury, te kłamstwa, ale to naprawdę było przekroczenie granicy. Niech się oni opamiętają, bo to naprawdę jest coś poza granicą przyzwoitości - dodał.

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Premier "ufa" swojej ochronie

W niedzielę poinformowano, że został zatrzymany mężczyzna, który miał planować zamach na premiera Donalda Tuska. Monika Olejnik pytała, czy należało o tym informować opinię publiczną w okresie, kiedy panuje napięcie.

- Trzeba informować - stwierdził Siemoniak. Tłumaczył, że informacja o planowanym zamachu została uznana za wiarygodną. - W związku z tym uznaliśmy, że taka informacja o tym, że policja i ABW zajmą się tą sprawą, należy się obywatelom. Oczywiście, w naszej sytuacji natychmiast taka sprawa przez część sceny politycznej jest podważana, jest obśmiewana - mówił.

Na uwagę Olejnik, że w niedzielę rano Donald Tusk przyszedł do kancelarii piechotą, minister wskazał, że premier ma bardzo dobrą ochronę, której ufa. - Dajmy teraz pracować policji i ocenimy to, jak ta sprawa wygląda. Jest prokuratora, jest sąd, będzie ta sprawa oceniana - dodał.

Pegasus przeciwko obywatelom Polski

W programie poruszono też temat konkluzji z prac komisji śledczej w sprawie Pegasusa, którego użycie Donald Tusk nazwał "zbrodnią stanu". Jak się okazało, polskie służby nie mogły korzystać z tego oprogramowania do inwigilacji telefonów o rosyjskich, białoruskich czy północnokoreańskich numerach. Była to blokada izraelskiego producenta.

- Czyli dowolny dywersant, szpieg mógł mieć rosyjską komórkę w Warszawie i Pegasusem nie można było zinwigilować tej jego komórki. Myślano wyłącznie o obywatelach Polski. (…) Dotyczyło to niewygodnych prokuratorów, sędziów, polityków takich jak Krzysztof Brejza, gdzie dętą kompletnie sprawę przekształcono w to, żeby go inwigilować, żeby wejść w jego życie rodzinne i niszczyć go - skomentował Siemoniak.

Jak wskazał, narracja o tym, że Pegasus służył do walki z terroryzmem, "jest po prostu w kompletnym proszku, okazuje się nieprawdą". - Jest to zbrodnia stanu. (...) Zwracam uwagę na to niszczenie państwa Brejzów, gdzie preparowano SMS-y, dawano to do usłużnych PiS-owi mediów i próbowano to wykorzystywać przeciwko tej rodzinie - dodał.

Na końcu rozmowy Monika Olejnik zapytała o sprawę posła KO Michała Kołodziejczaka, wobec którego pojawiły się zarzuty, że miał stosować przemoc wobec swoich współpracownic. Lider Agrounii odrzucił te twierdzenia, nazywając je pomówieniami.

- Sprawa musi być wyjaśniona. Jest poważna. Został zawieszony w prawach członka klubu i na pewno nikt tu nie będzie odkładał żadnych wyjaśnień i żadnych decyzji. (...) Jeśli te zachowania zostaną potwierdzone, nie ma akceptacji dla takiego czegoś - oświadczył Siemoniak.

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