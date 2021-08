Ciało starosty płockiego znaleźli po trzech dniach poszukiwań. Prokuratura zna przyczynę śmierci

Prokuratura przedstawiła wstępne wyniki sekcji zwłok starosty płockiego Mariusza Bieńka. - Śmierć gwałtowna, na skutek utonięcia. To wstępne wyniki sekcji zwłok. Potwierdzają one wcześniejsze przypuszczenia. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek - powiedział w piątek prokurator Marcin Policiewicz z Prokuratury Rejonowej w Płocku.

Poszukiwania na Wiśle

Śledztwo prokuratury

Zaraz po zaginięciu starosty płockiego tamtejsza prokuratura wszczęła śledztwo. Wstępnie przyjęto kwalifikację: nieumyślne spowodowanie śmierci. Dwóch mężczyzn, którzy uczestniczyli w wypadku, zostało przesłuchanych jeszcze w poniedziałek w charakterze świadków. Jak zaznaczył prokurator Policiewicz, postępowanie prowadzone jest w sprawie, a to oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Według śledczych, ze wstępnych ustaleń wynika, że łódź wywróciła się na Wiśle, gdy wpłynęła na mieliznę. Płynący podjęli wtedy próbę postawienia łodzi na wodzie, jednak w pewnej chwili starosta płocki oddalił się i nie był w stanie wrócić. A - jak wynika z ustaleń śledztwa - dwaj pozostali mężczyźni, mimo podjętej próby, nie zdołali do niego dopłynąć. W poniedziałek, gdy kontynuowano akcję poszukiwawczą, Prokuratura Rejonowa w Płocku potwierdziła, że zaginiony to starosta płocki Mariusz Bieniek, który wraz z dwoma znajomymi wypłynął na ryby – wcześniej tożsamość poszukiwanego była znana nieoficjalnie.