Platforma Obywatelska zwija szyld? "Wiewiórki mówią, że będzie nowa formacja"

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak (Polskie Stronnictwo Ludowe) zostali zapytani w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, czy Platforma Obywatelska jako partia przestanie istnieć na jesieni tego roku. W "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki ujawnili, że PO zamierza połączyć się z partiami Inicjatywą Polską i Nowoczesną.

Koniec Platformy Obywatelskiej? "Mam nadzieję, że to będzie nowe otwarcie"

- Wszystkie wiewiórki mówią o tym, że będzie integracja, że będzie tworzenie nowej, silniejszej formacji. Mam nadzieję, że to będzie też nowe otwarcie - odpowiedział Szczerba. - Idziemy bardziej zwarci, bardziej gotowi, taka też jest Koalicja 15 października - dodał europoseł.

Zdaniem Szczerby formuła KO "odniosła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale również w wyborach 15 października" 2023 roku. - Naszym symbolem jest serce, polskie serce, które bije, które pracuje dla Polski. Uważam, że to jest ten znak, pod którym wiele osób będzie się w stanie odnaleźć - stwierdził.

Gość TVN24 zaznaczył, że chciałby, aby "to był też ważny moment i żeby nowe środowiska przyszły do naszej formacji". - Każde takie otwarcie daje również szansę na pewną świeżość - wskazał Szczerba.

"Ideały się nie zmienią"

- Jestem przekonany, że nawet, jak ten szyld się nieco zmieni, to ideały się nie zmienią i będą prodemokratyczne, bo na tym się opiera właśnie nasza koalicja i to jest najważniejsze - mówił Stefaniak. Wyraził też przekonanie, że "koledzy nie zejdą na drogę demontażu państwa, jak co niektóre partie, na szczęście dzisiaj w opozycji".

Według polityka "to jest kwintesencja dobrej polityki", a kwestia zmiany nazwy może mieć też "charakter symboliczny".

Stefaniak "zdradził newsa" na temat rządu

- Zdradzę newsa - powiedział w pewnym momencie programu Jakub Stefaniak. Nawiązał do innej rozmowy w "Faktach po Faktach" z początku sierpnia. Ówczesny gość programu, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, powiedział, że ministrowie zajmują się opracowaniem priorytetów rządu.

Jakub Stefaniak "zdradził newsa" na temat rządu w "Faktach po Faktach" Źródło: TVN24

Wiceszef KRPM przekazał, iż rzeczone priorytety "dzisiaj przeszły" przez Stały Komitet Rady Ministrów i "będą omawiane" na najbliższym posiedzeniu rządu. Poinformował też, że większość z nich dotyczy bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.

