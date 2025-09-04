Platforma Obywatelska zwija szyld? "Wiewiórki mówią, że będzie nowa formacja"

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak (Polskie Stronnictwo Ludowe) zostali zapytani w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, czy Platforma Obywatelska jako partia przestanie istnieć na jesieni tego roku. W "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki ujawnili, że PO zamierza połączyć się z partiami Inicjatywą Polską i Nowoczesną.
Koniec Platformy Obywatelskiej? "Mam nadzieję, że to będzie nowe otwarcie"
- Wszystkie wiewiórki mówią o tym, że będzie integracja, że będzie tworzenie nowej, silniejszej formacji. Mam nadzieję, że to będzie też nowe otwarcie - odpowiedział Szczerba. - Idziemy bardziej zwarci, bardziej gotowi, taka też jest Koalicja 15 października - dodał europoseł.
Zdaniem Szczerby formuła KO "odniosła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale również w wyborach 15 października" 2023 roku. - Naszym symbolem jest serce, polskie serce, które bije, które pracuje dla Polski. Uważam, że to jest ten znak, pod którym wiele osób będzie się w stanie odnaleźć - stwierdził.
Gość TVN24 zaznaczył, że chciałby, aby "to był też ważny moment i żeby nowe środowiska przyszły do naszej formacji". - Każde takie otwarcie daje również szansę na pewną świeżość - wskazał Szczerba.
"Ideały się nie zmienią"
- Jestem przekonany, że nawet, jak ten szyld się nieco zmieni, to ideały się nie zmienią i będą prodemokratyczne, bo na tym się opiera właśnie nasza koalicja i to jest najważniejsze - mówił Stefaniak. Wyraził też przekonanie, że "koledzy nie zejdą na drogę demontażu państwa, jak co niektóre partie, na szczęście dzisiaj w opozycji".
Według polityka "to jest kwintesencja dobrej polityki", a kwestia zmiany nazwy może mieć też "charakter symboliczny".
Stefaniak "zdradził newsa" na temat rządu
- Zdradzę newsa - powiedział w pewnym momencie programu Jakub Stefaniak. Nawiązał do innej rozmowy w "Faktach po Faktach" z początku sierpnia. Ówczesny gość programu, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, powiedział, że ministrowie zajmują się opracowaniem priorytetów rządu.
Wiceszef KRPM przekazał, iż rzeczone priorytety "dzisiaj przeszły" przez Stały Komitet Rady Ministrów i "będą omawiane" na najbliższym posiedzeniu rządu. Poinformował też, że większość z nich dotyczy bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.
Autorka/Autor: sz/ft
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA