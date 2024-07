"Ministrowie oraz inne podmioty skierowały do tej pory do PKW liczone już chyba w dziesiątkach zawiadomienia o nieprawidłowościach w finansowaniu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu" - zaznaczył szef KSRM.

"A w niej (odpowiedzi - red.) pokazujemy precyzyjnie, jakie reguły finansowania - według wytycznych tejże PKW - obowiązują, a jaka była praktyka. Skierowane do PKW pismo to jedynie zwieńczenie licznych odrębnych zawiadomień" - dodał Berek, zapowiadając też, że wkrótce zostaną przedstawione szczegóły tego pisma.

PKW sprawdza sprawozdania komitetów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza bada obecnie sprawozdania finansowe komitetów z wyborów parlamentarnych z 2023 roku. PKW zdecydowała o odroczeniu posiedzenia w sprawie tych sprawozdań do 31 lipca. Jak uzasadniono, powodem jest konieczność uzupełnienia zgromadzonych materiałów, by dokonać pogłębionej całościowej analizy. Komisja miała w tej sprawie zwrócić się nie tylko do szefa rządu, ale także do Prokuratury Krajowej i Najwyższej Izby Kontroli.