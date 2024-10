"Pat", czy "nieporozumienie"? Rozbieżności po głosowaniu w PKW

O sprawie mówił w piątek w programie "#BezKitu" w TVN24 Ryszard Kalisz , adwokat i członek Państwowej Komisji Wyborczej. Był pytany o to, co z decyzją Komisji dotyczącą subwencji Prawa i Sprawiedliwości. PKW bowiem miała zająć się sprawozdaniem PiS za 2023 rok na początku października. W związku z możliwością odrzucenia sprawozdania Prawu i Sprawiedliwości grozi utrata całości subwencji przez kolejne trzy lata, czyli łącznie ponad 77 mln zł.

Kalisz: w głosowaniu brało udział ośmioro członków

Jak przekazał Kalisz, "Państwowa Komisja Wyborcza miała w swoich planach posiedzenie 4 października, ale to posiedzenie się nie odbędzie". - Dlatego, że ostatnie posiedzenie, które było 23 września, zakończyło się konstatacją pana przewodniczącego Sylwestra Marciniaka, że wobec klinczu, który nastąpił w Państwowej Komisji Wyborczej, nie będzie zwoływał posiedzeń - oznajmił.

Kalisz przekazał, że spór dotyczy uznawania lub nie orzeczeń według niego nieistniejącej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Na posiedzeniu 23 września odbyło się głosowanie właśnie w tej sprawie. - Brało udział w głosowaniu ośmioro członków. Czterech było za nieuznawaniem, czterech za uznaniem, w tym przewodniczący PKW (...). No to był pat i na tym posiedzenie się skończyło - mówił.

Protokół - w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu członków PKW

Różni się więc to od wersji, którą przedstawił Kalisz, który mówił, że w głosowaniu brało udział ośmioro członków.

Również Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu, mówił w sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24, że z jego informacji wynika, że we wspomnianym posiedzeniu PKW brało udział siedmiu jej członków.

Hermeliński: szefowa KBW nie bierze udziału w głosowaniu

O sprawie mówił w rozmowie z TVN24 Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zapytaliśmy go czy to możliwe, że Ryszard Kalisz, mówiąc o ośmiu członkach PKW, które brały udział w głosowaniu, zaliczył do niej także szefową KBW Magdalenę Pietrzak.