Spór na linii Marcin Mastalerek - Mariusz Błaszczak. - Trzeba było oszczędzać, następnym razem oszczędzajcie. Tak zachowują się ludzie: dostają pensję i część z tej pensji odkładają - mówił prezydencki minister, odnosząc się do uruchomionej zrzutki na Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei szef klubu PiS zarzucił Mastalerkowi, że "zapisał się do obozu Tuska", bo nie zamierza wpłacać na PiS.

W związku z odrzuceniem sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS przez Państwową Komisję Wyborczą i pomniejszeniem dotacji, partia zwróciła się do swoich wyborców o pomoc i uruchomiła wpłaty darowizn. "Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy twojej pomocy w walce o Polskę godną, suwerenną i praworządną. Wesprzyj nasze działania" - zaapelowano. Partia podała numer konta i instrukcję, jak dokonać wpłaty.

Pomysł zbiórki na potrzeby PiS wzbudza niemałe emocje. Marcin Mastalerek - szef Gabinetu Prezydenta RP i Mariusz Błaszczak - szef klubu PiS udzieli w poniedziałek rano wywiadów, w których krytykowali siebie nawzajem.

Najpierw - w porannym programie Polsat News - Mariusz Błaszczak stwierdził, że Mastalerek "zapisał się do obozu Donalda Tuska". Odniósł się w ten sposób do wcześniejszych zapowiedzi Mastalerka, że nie wpłaci pieniędzy na PiS.

- Uważam, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest próba zniszczenia demokracji - bo tak traktuję to, co robi Donald Tusk - to tego rodzaju wypowiedzi nie służą jedności, tylko służą podziałom, a więc Mastalerek zapisał się do obozu Tuska - mówił Błaszczak.

Mastalerek: trzeba było oszczędzać

Na odpowiedź Mastalerka nie trzeba było długo czekać. W Radiu Zet prezydencki minister skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za niegospodarność. Mówił o braku oszczędności PiS, mimo sprawowania władzy przez osiem lat.

- Ja mam potakiwać i mówić: "fajnie, dostaliście 300 milionów w osiem lat razem ze zwrotami, nic nie zaoszczędziliście, o jejku jejku jejku, to teraz się wszyscy na was zrzucimy"? To trzeba było oszczędzać, następnym razem oszczędzajcie. Tak zachowują się ludzie: dostają pensję i część z tej pensji odkładają - powiedział.

Wśród nieprzemyślanych wydatków partii wymienił m.in. organizację konwencji wyborczej, która miała być odpowiedzią na wielki marsz Platformy Obywatelskiej. Jak ocenił Mastalerek, na to wydarzenie "wyrzucono cztery miliony złotych". - Ja na takie rzeczy nie będę wpłacał. Ja wpłacę na rozwój prawicowej telewizji. Mogę? Czy pan przewodniczący Błaszczak mi pozwoli, czy nie? Czy z Tuskiem będę dalej wtedy? Ręce opadają - powiedział.

- Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że 25 milionów złotych rocznie wtedy, kiedy się rządzi, bo to jest różnica, czy wtedy, kiedy jest się opozycją, to jest mało i nie można z tego zaoszczędzić, no to sorry, to może się zastanówcie, czy wszystkie konwencje, na które wydawaliście kilka milionów złotych były potrzebne lub inne różne niepotrzebne wydatki - dodał. Ocenił, że kampanię wyborczą można było zrobić dużo bardziej pomysłowo.

Mastalerek: w PiS szukają wrogów tam, gdzie nie powinni

Odniósł się też do zarzutów Błaszczaka, że "zapisał się do obozu Tuska". Ocenił, że w PiS szukają wrogów nie tam, gdzie powinni. - Jeśli tak będą prowadzili swoją politykę i w taki sposób będą dalej działali, to ta partia będzie się kurczyła i kurczył się będzie elektorat - powiedział prezydencki minister.

- Partia PiS wzywa do tego, żeby wpłacać na nich pieniądze. Po co? Żeby tak prowadzili politykę? Żeby przewodniczący (klubu PiS - red.) Błaszczak wychodził i opowiadał, że szef gabinetu prezydenta jest tak naprawdę z Donaldem Tuskiem? - pytał Mastalerek. Powiedział, że jako człowiek, który "chciałby dla prawicy jak najlepiej", pieniądze woli wpłacić na Telewizję Republika niż na PiS.

