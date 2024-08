PiS może stracić subwencję na trzy lata. Hermeliński: są podstawy, żeby taką decyzję podjąć

Hermeliński: jaka jest bezprawność w działaniu PKW?

- Ja rozumiem, że tutaj chwytają się różnych sposobów. Dobrze by było, żeby nie ośmieszali się, wypowiadając tego rodzaju opinie - powiedział Hermeliński. - Jaka tu jest bezprawność w działaniu Państwowej Komisji Wyborczej? To, że przedłuża postępowanie i chce dokładnie ocenić wszystkie dokumenty, które do Państwowej Komisji wpływają? To jest tak, jak ja bym na przykład groził wytoczeniem pozwów policjantowi za to, że mnie ukarał mandatem, że przechodziłem na czerwonym świetle. Państwowa Komisja Wyborcza czyniła to, co powinna czynić zgodnie z Kodeksem wyborczym - ocenił.