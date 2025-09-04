Logo strona główna
Polska

Mentzen kontra Bochenek. Kto "robi z ludzi idiotów"?

Sławomir Mentzen
Karczewski: Mentzen gra zbyt gwałtownie i zbyt na siebie
Źródło: TVN24
Sławomir Mentzen opublikował nagranie, w którym stwierdził, że ma "wrażenie, że ktoś się włamał Prawu i Sprawiedliwości na konto". Wytknął dawnej partii rządzącej krytykowanie istnienia podatków i opłat, które ona sama wprowadziła. Na film lidera Konfederacji zareagował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Mentzen nie odpuścił, a Bochenek znów odpisał.

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował w czwartek w mediach społecznościowych nagranie, w którym powiedział, iż ma "wrażenie, że ktoś się włamał Prawu i Sprawiedliwości na konto" w serwisie X.

- Najpierw krytykują podatek cukrowy, który sami wprowadzili. Następnie podwyżkę akcyzy na alkohol, którą uchwalili sami. Następnie PiS krytykuje obniżenie limitu amortyzacji samochodów do 100 tysięcy złotych, znowu uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość, a na samym końcu jeszcze skrytykowali pomysł podwyższenia podatków na banki, ponieważ ma to podnieść ceny dla klientów - wskazał Mentzen na nagraniu, w którym zawarto wspomniane wpisy na koncie PiS.

Wspomniał o ubiegłotygodniowym spotkaniu z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak powiedział Mentzen, były szef rządu "przekonywał go, że trzeba podnieść podatki bankom, bo one nie przerzucą tego na klientów". - Więc są tylko dwie możliwości. Albo ktoś się włamał PiS-owi na konto, albo PiS ma ludzi naprawdę za idiotów - skonstatował.

Bochenek broni partii i atakuje

Do nagrania odniósł się rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek, który w tym samym serwisie stwierdził później, iż politycy jego formacji protestują "przeciwko robieniu ludzi w konia i łataniu dziury budżetowej (premiera Donalda - red.) Tuska pieniędzmi Polaków".

"Dziwię się, że nie sprzeciwia się Pan podatkom ukrytym w nowym budżecie Tuska na 2026 rok" - dodał we wpisie. Według Bochenka należy "wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków, dzięki czemu ograniczymy chore zyski banków, a usługi bankowe będą tańsze".

"A co do reszty podatków, od dwóch lat niczego nie możemy wprowadzić, bo rządzi Tusk, z którym Pan snuł wizje koalicji" - napisał rzecznik PiS. Podsumował też, że są "tylko dwie możliwości". "Albo nie wie Pan o czym mówi, albo ma Pan Polaków za idiotów" - stwierdził.

"Robiliście i dalej robicie z ludzi idiotów"

Mentzen zareagował i opublikował wykres przedstawiający wzrost przeciętnej marży kredytu hipotecznego w latach 2015-2016. Napisał przy tym, że "tak wygląda podatek nałożony na banki, który w całości został przerzucony na klientów". "Wprowadziliście go wy. Robiliście i dalej robicie z ludzi idiotów" - dodał.

Później Bochenek ocenił, że reakcja Mentzena "przypomina reakcje lobby banksterskiego i obrony ich rekordowych zysków". "Wreszcie wyłania się Pana program: płatne studia, prywatna służba zdrowia, eldorado dla banków" - wyliczył rzecznik PiS.

"Teraz wszystko jasne: z Tuskiem Pan się zapewne szybko w tych sprawach dogada" - stwierdził.

pc

Autorka/Autor: sz, kkop/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

