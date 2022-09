Donald Tusk: PiS-owi nie chodzi o żadne reparacje od Niemiec. Chodzi o kampanię polityczną

"Tu nie chodzi o żadne reparacje"

Zwrócił uwagę, że "pieniądze, które wykładają między innymi Niemcy, są do wzięcia choćby jutro." - Miliardy złotych (z KPO - przyp. red.) czekają zablokowane przez Kaczyńskiego i Ziobro. W efekcie ich polityki to my, Polacy, będziemy finansowali granty dla niemieckich przedsiębiorstw. W ciągu jednego dnia można tę sytuację odwrócić i to Niemcy będą finansowali nasze potrzeby. I to można zrobić od ręki - przekonywał lider PO.

Mularczyk: kwota w raporcie o reparacjach to więcej niż 850 mld dolarów

"Ten raport powinien trafić na biurko kanclerza Niemiec"

Na pytanie, co powinno nastąpić po opublikowaniu raportu o reparacjach, Mularczyk odparł, że "decyzje w tym zakresie podejmie prezes (PiS) Jarosław Kaczyński, oczywiście w konsultacji i we współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim". - Ja uważam, że ten raport powinien trafić na biurko kanclerza Niemiec, ale też osobiście chciałbym zawieźć ten raport do wszystkich posłów Bundestagu - dodał. Wskazał, że drugi tom raportu to jest dokumentacja fotograficzna. - Prezentujemy lata wojenne i okupacji na zdjęciach, które są naprawdę bardzo brutalne, pokazują realia wojny - zaznaczył. Trzeci tom raportu to rejestr ponad 9200 miejscowości, gdzie dochodziło do mordu na Polakach, egzekucji, pacyfikacji, który został opracowany przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Hitlerowskich w latach 70., 80., 90. Raport został przygotowany przez funkcjonujący w poprzedniej kadencji parlamentu - od września 2017 roku - Parlamentarny Zespół do spraw Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którym kierował poseł Mularczyk. Nad raportem pracowało około 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.