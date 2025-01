Kto jest "hamulcowym" w koalicji? "Pan marszałek Czarzasty na konia wyścigowego nie wygląda"

To dzwonek alarmowy. Powinniśmy mniej publicznie się różnić, a więcej wspólnie przepychać spraw do przodu - tak poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki skomentował najnowszy sondaż, w którym PiS dogania KO. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) ocenił z kolei, że to "dalsze niewywiązywanie się przez PSL" ze zobowiązań wobec kobiet "daje nam takie efekty". - Pan marszałek Czarzasty na konia wyścigowego nie wygląda, w związku z tym niech innych o hamulcowość nie oskarża - odpowiedział Marek Sawicki (PSL).