Pijany kierowca wjechał na ich posesję, kobiety ruszyły w pościg. Obywatelskie zatrzymanie

Pijany zaparkował na cudzej posesji, spłoszony przez właścicielkę rzucił się do ucieczki. Dwie mieszkanki Piotrowic (Małopolska) goniły samochodem nietrzeźwego kierowcę, który po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się na skarpie. W obywatelskim ujęciu 58-latka pomógł inny kierowca - świadek zdarzenia. Cała trójka uniemożliwiła pijanemu kierującemu ucieczkę i przekazała go w ręce policjantów.

Obywatelski pościg za pijanym kierowcą

Gdy właścicielka posesji podeszła do zaparkowanego fiata, zauważyła, że kierowca pojazdu jest najprawdopodobniej pijany. Gdy razem z członkinią rodziny chciała go zatrzymać, mężczyzna odjechał. Kobiety wsiadły do samochodu i ruszyły w pościg. Ścigane auto po kilkuset metrach wpadło na skarpę.

Trzy promile w organizmie

"Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych. Za złamanie sądownie orzeczonego zakazu kierowania grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - poinformował w komunikacie młodszy inspektor Sebastian Gleń, oficer prasowy małopolskiej policji.