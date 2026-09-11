FAKTY PO FAKTACH Piotr Niemczyk o pobycie w zakładzie karnym. "Tego się nie zapomina" Kamila Grenczyn |

Niemczyk: okazuje się, że siedzenie w więzieniu to jest tak jak z jeżdżeniem na rowerze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Piotr Niemczyk - były działacz opozycji w PRL i były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa - rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany wraz z innymi osobami przez warszawski sąd za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych z Ostatniego Pokolenia.

- Okazuje się, że siedzenie w więzieniu to jest tak jak z jeżdżeniem na rowerze: tego się nie zapomina, więc ja się bałem tego. Bałem się na przykład takiego momentu, kiedy stanę przed drzwiami od celi, po której siedzą ludzie, z którymi będę spędzał najbliższe dni, godziny, noce (...) i że wejdę, i będą tam jacyś strasznie nieprzyjemni ludzie - wyznał Niemczyk w "Faktach po Faktach" w TVN24.

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Dodał, że "na szczęście na tyle dobrze sobie przypomniał, jak to było te 40 lat temu, że nie było to dla niego aż takim szokiem".

Niemczyk przyznał również, że niewiele zmieniło się w wyglądzie więzień od lat 80. - Niestety, może obywatele uważają, że nie ma co wydawać na komfort dla więźniów, ale przygnębiająco to wygląda. Tu niestety dużych różnic nie widzę - powiedział.

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